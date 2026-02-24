聽新聞
有行旅／魔幻摩洛哥 體驗極美
摩洛哥是夢幻旅遊地，選對旅行社，才能真正玩到摩洛哥的精髓。有行旅三月六日舉辦旅程說明會，摩洛哥魔幻達人唐宏安主講，全程深度導覽，另還安排專業攝影師全程旅拍，十三晚米其林星鑰與五星級飯店，其中包括摩洛哥最奢一房難求的百年飯店拉⾺穆尼亞，同時帶領旅人走進白色卡薩布蘭卡、紅色馬拉喀什、藍色舍夫沙萬、彩色菲斯，體驗摩洛哥的極致美學。
有行旅「魔幻摩洛哥 情迷北非深度十六日遊」十六天十三夜旅程，九月十六日至十月一日。三月六日舉辦旅程說明會，報名請洽02-8643-3517、8643-3959，或瀏覽有行旅官網。
