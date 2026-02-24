萬豪三強首度聯名 大溪、宜蘭、台中山海都會三城任意遊

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
宜蘭力麗威斯汀度假酒店以東方禪風格，展現溫泉奢華、幸福舒活的度假享受。圖／業者提供
宜蘭力麗威斯汀度假酒店以東方禪風格，展現溫泉奢華、幸福舒活的度假享受。圖／業者提供

強攻國旅市場！萬豪國際集團旗下三大指標旅宿：桃園大溪笠復威斯汀度假酒店、宜蘭力麗威斯汀度假酒店及台中李方艾美酒店，聯手啟動期間限定跨城聯賣，推出「山海都會 三城任意遊」三城聯賣住房專案，只要1萬9,999元超值驚喜價，平均每人每晚不到3,334元即可遊遍三座城市。

萬豪國際集團宣布，即日起銷售至2026年6月27日，邀請精打細算的旅人們，展開一場風格迥異的初春之旅。

此次「山海都會 三城任意遊」專案，鎖定精打細算又追求高品質生活的旅客，主打三種截然不同的生活風格體驗。

其中，桃園大溪笠復威斯汀度假酒店：入住包含私人觀景陽台、配備舉世聞名天夢之床的豪華客房（含雙人早餐），體驗南洋異國風情的山林避世。

飯店擁有豐富休閒遊憩設施，包含戶外泳池及室內泳池、八公尺攀岩牆、夢幻旋轉木馬、VR及遊戲室、親子俱樂部等，還有房客專屬的每晚池畔Happy Hour；專案加贈價值2,000元禮享優惠本乙本。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店：入住13坪寬敞舒適的豪華或精選客房（含雙人早餐），每房加贈價值550元咖啡酒吧雙人下午茶。

房內設有獨立泡湯池，可隨時享受員山碳酸氫鈉泉「美人湯」的溫潤泉質，並結合天夢之床帶來極緻舒眠體驗。館內擁有日式禪風露天風呂、泳池、健身房與多元休閒設施，讓旅客在山水環繞間展開放鬆療癒假期。

台中李方艾美酒店：入住13坪摩登現代的經典客房，大片落地窗引入城市光影，在高空中感受台中的日與夜，細膩詮釋艾美品牌「以藝術探索城市」的生活哲學。

旅客白日可漫步台中火車站周邊的歷史街區，或於高空泳池俯瞰城市天際線；夜幕低垂，登上高空酒吧PANO 24，在燈火映照下舉杯微醺，或於新食譜全日餐廳細品創意料理，從街區到夜色，勾勒出台中的當代都會風景。

購買本專案的旅客，可自由選擇上述任一酒店作為首站入住，即可獲得另外兩間飯店的平日雙人住宿券，無論是想先到大溪戲水、去宜蘭泡湯，還是到台中享受都會奢華，都可依照自身需求靈活規劃行程，對於不想一次請長假、又希望享有優惠的旅客來說，更增添旅遊的彈性。

除了入住即可獲得萬豪旅享家點數，與累積房晚之外，於2026年6月30日前完成三館入住，還可獲得最高1萬5,000點的額外點數，可在全球萬豪旗下超過30個品牌、近萬間飯店兌換免費住宿、餐飲、或享有豐富專屬禮遇。讓這趟台灣島內舒心之旅，無限延伸成下一次的國際旅遊。

李方艾美酒店以當代建築語彙矗立於城市交通樞紐，為旅人開啟探索台中的第一站。圖／業者提供
李方艾美酒店以當代建築語彙矗立於城市交通樞紐，為旅人開啟探索台中的第一站。圖／業者提供
桃園大溪笠復威斯汀度假酒店，擁有絕美戶外泳池及室內泳池。圖／業者提供
桃園大溪笠復威斯汀度假酒店，擁有絕美戶外泳池及室內泳池。圖／業者提供

