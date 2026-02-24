一年只瘋這一次！日曜「NG鞋出清會」上萬雙鞋限時出清

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
鞋迷引頸期盼的「NG鞋出清會」，集結上萬雙國內外知名品牌鞋款全面出清。記者宋健生／攝影
一年一度鞋迷引頸期盼的「NG鞋出清會」，將於2月26日至3月23日在日曜天地OUTLET盛大登場。本次活動集結上萬雙國內外知名品牌鞋款全面出清，優惠最低2折起，消費者以千元預算即可入手多雙名牌鞋。

日曜天地表示，今年品牌陣容再升級，包含有SKECHERS、Clarks、UGG、ALL BLACK、CROCS、ALDO、PALLADIUM、Fitflop、以及Timberland等，從運動機能、都會時尚到戶外休閒鞋款一應俱全，為2026年初春打造第一波最強鞋款折扣戰場。

今年不僅延續人氣品牌熱度，更新增多個首次參與品牌，包括義大利機能品牌GEOX、結合潮流與戶外機能的新生代鞋王SALOMON，以及主打手工製作台灣品牌BENGER與女鞋品牌viina。

鞋款橫跨日常通勤、戶外運動、休閒穿搭等多元需求，讓消費者能以超親民的價格，入手平時難得折扣的品牌鞋款，「一次買齊、一次省足」正是此次活動的必逛理由。

所謂「NG鞋」，是指因輕微瑕疵(如小色差、微汙、溢膠、脫線等)，而無法以正價販售的鞋款，但其穿著功能與品質並不受影響，多為品牌網購退回品或展示品。因具備價格優勢，向來深受精打細算的消費者喜愛。

今年活動鞋款包含皮鞋、運動鞋、休閒鞋、涼拖鞋等多元類型，大人、小孩都能找到合適款式，而大家最關注的2月26日封場首購會，目前已開放線上報名，有報名者可優先進場，首購會當天款式最齊、尺碼最完整，也是年度撿便宜黃金時段。

想搶先卡位的民眾，請至日曜天地官方FB粉絲專頁線上報名，趕緊把握一年僅此一次的搶鞋機會。

此外，為延續活動熱潮，日曜天地將於3月5日(星期四)下午14:00，限時舉辦「冠軍投球王」挑戰賽。

當天適逢世界棒球經典賽(WBC)開打，特別規劃九宮格投球趣味競賽，邀請民眾一同為台灣隊集氣。參與者於限時內完成指定投球挑戰，即有機會免費獲得名牌鞋款乙雙，為NG鞋出清檔期增添互動亮點。

日曜天地說，免費拿鞋機會難得，想報名參加的民眾，請密切關注日曜天地FB粉絲團，進一步了解報名資訊。

鞋款橫跨日常通勤、戶外運動、休閒穿搭等多元需求，消費者能以超親民價格入手。記者宋健生／攝影
鞋款橫跨日常通勤、戶外運動、休閒穿搭等多元需求，消費者能以超親民價格入手。記者宋健生／攝影
「NG鞋」向來深受精打細算的消費者喜愛。記者宋健生／攝影
「NG鞋」向來深受精打細算的消費者喜愛。記者宋健生／攝影

