亞尼克竟推出「香菜花生生乳捲」！17款「京都一番茶甜點」清新登場

「亞尼克」本季攜手日本百年老茶舖「堀井七茗園」，推出2026「京都宇治茶季」，一次推出17款宇治抹茶、宇治焙茶甜點，其中也包括「極濃宇治焙茶生乳捲」、「宇治抹茶脆皮巧克力生乳捲」、「雪天使抹茶生乳捲」等多款新品。同時YTM限定的「生乳捲驚喜盲盒」，也將加入「香菜花生生乳捲」，挑戰香菜控的味蕾。

京都宇治百年老牌「堀井七茗園」，守護著走過6個世紀的日本遺產茶園「奧之山茶園」。此次聯名活動中，新登場的「極濃宇治焙茶生乳捲」使用1.5倍的100%宇治一番茶焙茶粉，具有獨特的烘烤香氣，口感渾厚溫潤，每條630元起。「宇治抹茶脆皮巧克力生乳捲」使用比利時白巧克力披覆在泡芙蛋糕上，形成華麗的脆皮造型與口感，並以奶霜與巧克力片點綴，每條799元；另外還有以池上水磨米穀粉製成的「雪天使抹茶生乳捲」同步登場。

此外，還有宇治抹茶融合北海道奶霜製成的「宇治抹茶生乳捲」，以及重新回歸的「黑金宇治抹茶生乳捲」。YTM蛋糕販賣機則限定推出「生乳捲BUBU切片組-宇治茶」可以一次品嘗宇治抹茶、宇治焙茶雙茶口味；7-ELEVEN將於3月16日限定推出「宇治抹茶蕨餅生乳捲」，都能為抹茶愛好者帶來華麗的享受。其他如「北海道黑酷曲-宇治抹茶」、「宇治抹茶巴斯克生起司」、「宇治焙茶巴斯克生起司」、「宇治抹茶迷你巴斯克」、「「北海道泡芙蛋糕-抹茶蕨餅」等品項，也將於活動期間登場。

亞尼克蛋糕販賣機YTM限定推出的「生乳捲驚喜盲盒」，標榜每檔共有4種不同隨機口味，為民眾帶來開盲盒的驚喜，每盒420元。即日起至3月31日，全新生乳捲盲盒集合「特黑巧克力生乳捲」、「焦糖瑪奇朵生乳捲」，還有機會吃到最新的「極濃宇治焙茶生乳捲」，最高現賺279元。同時本次盲盒更加入限定獵奇口味「香菜花生生乳捲」，將大量新鮮香菜拌入泡芙蛋糕中，內餡則是北海道奶霜與加入花生碎粒與手炒焦糖花生的特製奶霜，能夠享受香菜的獨特清香與花生、奶香交織的特殊滋味。 亞尼克宇治抹茶脆皮巧克力生乳捲，售價799元。圖／亞尼克提供 亞尼克香菜花生生乳捲，將加入本次的YTM「生乳捲驚喜盲盒」。圖／亞尼克提供 亞尼克宇治焙茶生乳捲，售價630／699元。圖／亞尼克提供 亞尼克雪天使抹茶生乳捲，售價699元。圖／亞尼克提供 宇治抹茶鮮莓生乳捲切片，售價175元。圖／亞尼克提供