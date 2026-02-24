快訊

未來1周3波鋒面接連來襲！北、東明率先變天 228連假全台都有雨

多頭氣盛台積電期向2000元叩關 台指期夜盤登頂35K

遺產官司雙方唇槍舌戰3小時 張國煒主張「讓沒包袱的人執行遺囑」

聽新聞
0:00 / 0:00

亞尼克竟推出「香菜花生生乳捲」！17款「京都一番茶甜點」清新登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
亞尼克「京都宇治茶季」，一次推出17款宇治一番茶甜點。圖／亞尼克提供
亞尼克「京都宇治茶季」，一次推出17款宇治一番茶甜點。圖／亞尼克提供

亞尼克」本季攜手日本百年老茶舖「堀井七茗園」，推出2026「京都宇治茶季」，一次推出17款宇治抹茶、宇治焙茶甜點，其中也包括「極濃宇治焙茶生乳捲」、「宇治抹茶脆皮巧克力生乳捲」、「雪天使抹茶生乳捲」等多款新品。同時YTM限定的「生乳捲驚喜盲盒」，也將加入「香菜花生生乳捲」，挑戰香菜控的味蕾。

京都宇治百年老牌「堀井七茗園」，守護著走過6個世紀的日本遺產茶園「奧之山茶園」。此次聯名活動中，新登場的「極濃宇治焙茶生乳捲」使用1.5倍的100%宇治一番茶焙茶粉，具有獨特的烘烤香氣，口感渾厚溫潤，每條630元起。「宇治抹茶脆皮巧克力生乳捲」使用比利時白巧克力披覆在泡芙蛋糕上，形成華麗的脆皮造型與口感，並以奶霜與巧克力片點綴，每條799元；另外還有以池上水磨米穀粉製成的「雪天使抹茶生乳捲」同步登場。

此外，還有宇治抹茶融合北海道奶霜製成的「宇治抹茶生乳捲」，以及重新回歸的「黑金宇治抹茶生乳捲」。YTM蛋糕販賣機則限定推出「生乳捲BUBU切片組-宇治茶」可以一次品嘗宇治抹茶、宇治焙茶雙茶口味；7-ELEVEN將於3月16日限定推出「宇治抹茶蕨餅生乳捲」，都能為抹茶愛好者帶來華麗的享受。其他如「北海道黑酷曲-宇治抹茶」、「宇治抹茶巴斯克生起司」、「宇治焙茶巴斯克生起司」、「宇治抹茶迷你巴斯克」、「「北海道泡芙蛋糕-抹茶蕨餅」等品項，也將於活動期間登場。

亞尼克蛋糕販賣機YTM限定推出的「生乳捲驚喜盲盒」，標榜每檔共有4種不同隨機口味，為民眾帶來開盲盒的驚喜，每盒420元。即日起至3月31日，全新生乳捲盲盒集合「特黑巧克力生乳捲」、「焦糖瑪奇朵生乳捲」，還有機會吃到最新的「極濃宇治焙茶生乳捲」，最高現賺279元。同時本次盲盒更加入限定獵奇口味「香菜花生生乳捲」，將大量新鮮香菜拌入泡芙蛋糕中，內餡則是北海道奶霜與加入花生碎粒與手炒焦糖花生的特製奶霜，能夠享受香菜的獨特清香與花生、奶香交織的特殊滋味。

亞尼克宇治抹茶脆皮巧克力生乳捲，售價799元。圖／亞尼克提供
亞尼克宇治抹茶脆皮巧克力生乳捲，售價799元。圖／亞尼克提供
亞尼克香菜花生生乳捲，將加入本次的YTM「生乳捲驚喜盲盒」。圖／亞尼克提供
亞尼克香菜花生生乳捲，將加入本次的YTM「生乳捲驚喜盲盒」。圖／亞尼克提供
亞尼克宇治焙茶生乳捲，售價630／699元。圖／亞尼克提供
亞尼克宇治焙茶生乳捲，售價630／699元。圖／亞尼克提供
亞尼克雪天使抹茶生乳捲，售價699元。圖／亞尼克提供
亞尼克雪天使抹茶生乳捲，售價699元。圖／亞尼克提供
宇治抹茶鮮莓生乳捲切片，售價175元。圖／亞尼克提供
宇治抹茶鮮莓生乳捲切片，售價175元。圖／亞尼克提供

香菜 亞尼克 甜點

延伸閱讀

蔡英文海巡米糕文9字直指「少一味」 掀20萬人朝聖：退休不要一直滑脆

香菜控別錯過 屏東這家義式冰淇淋研發的香菜口味讓人驚豔

虎尾花生品牌化 策略聯盟開通路、股東會田野樂

農民被犧牲？藍委憂美國花生零關稅重創產業 張惇涵：非跟雲林競爭

相關新聞

短尾矮袋鼠出沒！春上布丁蛋糕×DINOTAENG 超萌行李箱、提袋帶回家

「春上布丁蛋糕」攜手全球知名的短尾矮袋鼠IP「DINOTAENG」，以「尋找最棒的甜點」為靈感，自2月25日起於全台門市...

192層蛋撻全港剩一家！灣仔檀島咖啡3月1日熄燈 「月滿軒尼詩」成絕響

屹立香港灣仔逾60年、以號稱擁有192層酥皮的酥皮蛋撻與咖啡奶茶聞名的茶餐廳集團「檀島咖啡餅店」（Honolulu Co...

午休搶時間！金色三麥「倒數漢堡」挑戰十分鐘出餐 超時就送兌換券

對許多上班族而言，午休時間絕對分秒必爭，金色三麥了解上班族的心情，特別自即日起至3月6日的平日商業午餐時段（中午12:0...

亞尼克竟推出「香菜花生生乳捲」！17款「京都一番茶甜點」清新登場

「亞尼克」本季攜手日本百年老茶舖「堀井七茗園」，推出2026「京都宇治茶季」，一次推出17款宇治抹茶、宇治焙茶甜點，其中...

靈魂配料？台中陳允寶泉首推「香菜太陽餅」 國際討厭香菜日開賣

2月24日正值「國際討厭香菜日」，香菜向來是討論度極高的食材，喜歡的人視為靈魂，不喜歡的人則避之唯恐不及。台中百年糕餅品...

中市OUTLET舉辦「NG鞋出清會」 九宮格投球賽為世棒經典賽集氣

台中市日曜天地OUTLET後天將舉辦一年一度的「NG鞋出清會」活動集結上萬雙國內外知名品牌鞋款，優惠價最低2折起，消費者...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。