亞尼克竟推出「香菜花生生乳捲」！17款「京都一番茶甜點」清新登場
「亞尼克」本季攜手日本百年老茶舖「堀井七茗園」，推出2026「京都宇治茶季」，一次推出17款宇治抹茶、宇治焙茶甜點，其中也包括「極濃宇治焙茶生乳捲」、「宇治抹茶脆皮巧克力生乳捲」、「雪天使抹茶生乳捲」等多款新品。同時YTM限定的「生乳捲驚喜盲盒」，也將加入「香菜花生生乳捲」，挑戰香菜控的味蕾。
京都宇治百年老牌「堀井七茗園」，守護著走過6個世紀的日本遺產茶園「奧之山茶園」。此次聯名活動中，新登場的「極濃宇治焙茶生乳捲」使用1.5倍的100%宇治一番茶焙茶粉，具有獨特的烘烤香氣，口感渾厚溫潤，每條630元起。「宇治抹茶脆皮巧克力生乳捲」使用比利時白巧克力披覆在泡芙蛋糕上，形成華麗的脆皮造型與口感，並以奶霜與巧克力片點綴，每條799元；另外還有以池上水磨米穀粉製成的「雪天使抹茶生乳捲」同步登場。
此外，還有宇治抹茶融合北海道奶霜製成的「宇治抹茶生乳捲」，以及重新回歸的「黑金宇治抹茶生乳捲」。YTM蛋糕販賣機則限定推出「生乳捲BUBU切片組-宇治茶」可以一次品嘗宇治抹茶、宇治焙茶雙茶口味；7-ELEVEN將於3月16日限定推出「宇治抹茶蕨餅生乳捲」，都能為抹茶愛好者帶來華麗的享受。其他如「北海道黑酷曲-宇治抹茶」、「宇治抹茶巴斯克生起司」、「宇治焙茶巴斯克生起司」、「宇治抹茶迷你巴斯克」、「「北海道泡芙蛋糕-抹茶蕨餅」等品項，也將於活動期間登場。
亞尼克蛋糕販賣機YTM限定推出的「生乳捲驚喜盲盒」，標榜每檔共有4種不同隨機口味，為民眾帶來開盲盒的驚喜，每盒420元。即日起至3月31日，全新生乳捲盲盒集合「特黑巧克力生乳捲」、「焦糖瑪奇朵生乳捲」，還有機會吃到最新的「極濃宇治焙茶生乳捲」，最高現賺279元。同時本次盲盒更加入限定獵奇口味「香菜花生生乳捲」，將大量新鮮香菜拌入泡芙蛋糕中，內餡則是北海道奶霜與加入花生碎粒與手炒焦糖花生的特製奶霜，能夠享受香菜的獨特清香與花生、奶香交織的特殊滋味。
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。