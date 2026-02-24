玩命關頭系列電影好萊塢巨星韓哥再來台拜年 替病童送上暖心小禮
飾演玩命關頭系列電影一角的韓哥、好萊塢巨星姜成鎬再來台拜晚年，今上午再度造訪馬偕兒童醫院，親自探望住院病童，送上精心準備的各式各樣禮物與祝福，為孩子與陪病家屬帶來新春的溫暖與鼓勵。
繼2024年首次到訪後，韓哥此次再度以實際行動關懷住院中的孩子們，並準備三大箱健康零食向第一線照顧孩子的醫護人員致意，肯定醫療團隊在病房中長期默默付出的專業與耐心。同時陪著孩子挑選喜愛的禮物，一位小妹妹再看到波力救援小隊中的「粉紅色救護車安寶」後露出了滿足的笑容，韓哥也露出猜中孩子喜好的雀躍。
活動現場氣氛溫馨熱絡，韓哥與馬偕紀念醫院總院長張文瀚、馬偕兒童醫院院長陳治平及醫療團隊們一同手提繽紛的馬年小提燈亮相，為新春注入平安與健康的祝福。
馬偕兒童醫院包含兒童癌症病房及一般兒童病房，為讓更多孩子感受這份關懷，醫護團隊事前細心安排，確保探訪在不影響醫療照護的情況下順利進行。病情允許的孩子開心互動，無法離開病房的小病童韓哥也進到病房，將用心準備的車車與卡通玩偶交到他們手上，短暫的陪伴為孩子們的住院日常增添笑容。
張文瀚表示，對韓哥長期投入公益、持續關懷病童表達誠摯感謝；在醫療照護之外，來自社會各界的陪伴與關懷，對住院病童與家庭而言都是珍貴的支持。
馬偕醫院說，韓哥溫暖而不打擾的陪伴，對孩子與家庭而言都是重要的支持，讓住院期間不只有治療，也能感受到來自社會的善意與力量。透過此次新春探訪，不僅為孩子們帶來祝福與勇氣，也讓更多人看見溫柔陪伴所能帶來的正向力量。
