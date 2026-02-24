靈魂配料？台中陳允寶泉首推「香菜太陽餅」 國際討厭香菜日開賣

2月24日正值「國際討厭香菜日」，香菜向來是討論度極高的食材，喜歡的人視為靈魂，不喜歡的人則避之唯恐不及。台中百年糕餅品牌「陳允寶泉」選在24日推出話題新品「香菜太陽餅」，將具高度討論性的香菜融入經典太陽餅，打造兼具在地特色與創新口味的糕餅新選擇。

隨著國旅與自由行市場回溫，台中伴手禮持續朝創新與話題化發展。業者觀察，具社群討論性的商品更容易吸引旅客拍照打卡，有助提升地方品牌能見度，帶動觀光商機。

陳允寶泉過去也曾嘗試將台中在地元素融入糕餅，兩年前即結合台中知名辣椒醬推出「辣味太陽餅」，引發市場關注，此次再度以香菜作為主題，延續品牌在傳統糕餅中加入創新風味的嘗試。

陳允寶泉今日正式推出話題新品「香菜太陽餅」，並於下午2時24分開賣。香菜太陽餅主要選用彰化新鮮香菜、紐西蘭奶油與品牌招牌酥皮技術製作，透過奶香與層層酥皮平衡香菜氣味，打造兼具在地特色與創新口味的糕餅新選擇。

現場同步規劃多項限定活動，其中最受矚目的為「香菜勇者姓名挑戰」，2月24日至3月3日期間，凡姓名中含「香」或「菜」同音字者即可享優惠，若同時含兩字可享買一送一，甚至若姓名即為「香菜」者，還可免費獲得一盒香菜太陽餅，趣味活動預期引發民眾討論。

台中市工策會總幹事陳學聖出席活動時表示，對於百年老店陳允寶泉展現的創新實力感到十分感動。陳學聖指出，業者大膽將象徵道地台灣味的「香菜」融入糕餅，精準抓住台灣人的胃口，堪稱是天才般的研發 。

除了口味創新，陳學聖更讚許台中糕餅產業具備「用心、貼心、細心」的特質，以陳允寶泉為例，業者觀察到日本客人在榻榻米上食用太陽餅易掉屑的困擾，進而克服技術難度開發出「一口太陽餅」，讓內餡麥芽糖分布均勻且更易入口。

他強調，這種不斷推陳出新、緊貼客戶需求的職人精神，正是百年老店能在市場立於不敗之地、並走向成功的關鍵所在。

陳允寶泉總經理陳溢輝指出，近年來年輕族群對創意口味接受度越來越高，從香菜甜點到鹹甜混搭都成為熱門話題，「我們希望讓太陽餅不只是傳統糕點，而是能讓年輕人願意拍照、分享、討論的台中代表性伴手禮。」

品牌表示，除姓名挑戰外，現場與線上亦同步推出多項香菜主題優惠與體驗活動，相關資訊可至陳允寶泉Facebook粉絲專頁查詢。

台中百年糕餅品牌陳允寶泉首推香菜太陽餅，選在「國際討厭香菜日」開賣。記者宋健生／攝影 台中市工策會總幹事陳學聖(左起)、陳允寶泉董事長翁羿琦、總經理陳溢輝。記者宋健生／攝影