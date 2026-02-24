午休搶時間！金色三麥「倒數漢堡」挑戰十分鐘出餐 超時就送兌換券
對許多上班族而言，午休時間絕對分秒必爭，金色三麥了解上班族的心情，特別自即日起至3月6日的平日商業午餐時段（中午12:00～14:00），在全台門市發起「倒數漢堡」期間限定企劃。活動期間內點購當日商業午餐特色漢堡，自點餐完成出單起倒數10分鐘新鮮現點現做，若未準時出餐，金色三麥即贈「漢堡兌換券乙張」，可於下次消費使用。
為了體貼有選擇困難的顧客，金色三麥每日僅推出一款限定口味，並貼心設計了「波魚雞豬雞」口訣。從週一的原野香烤波特菇、週二的香酥厚切鮮魚、週三的經典爆脆芥末雞，到週四德式煙燻豪華雙豬，最後由週五的椒麻微醺脆雞收尾，天天都有不同的驚喜。
這次「倒數漢堡」的靈感源自於旗下專門店「麥漢堡」的成功經驗，首度將這款帶有靈魂的美味引入商業午餐場景。漢堡麵包採用釀酒麥渣研發，香煎後散發獨特麥香，搭配多汁餡料，令人欲罷不能。「倒數漢堡」期間限定企劃商業午餐售價為280元＋10%（均附薯條與湯或香濃美式咖啡）。
除了出餐挑戰，現場還加碼趣味的「漢堡繞口令」活動。顧客只要拿取特製麥克風小卡，在十秒內挑戰繞口令並不NG上傳IG，就有機會抽中「連續三個月免費吃午餐」的超狂大獎。金色三麥表示，希望透過這場活動讓等待變得有底線，讓忙碌的日常也能享有一頓安心且高品質的午餐時光。
