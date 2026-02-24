短尾矮袋鼠出沒！春上布丁蛋糕×DINOTAENG 超萌行李箱、提袋帶回家

快訊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「手提旅行箱」（左）加購價399元；「透明感果凍袋」加購價399元。記者陳睿中／攝影
「手提旅行箱」（左）加購價399元；「透明感果凍袋」加購價399元。記者陳睿中／攝影

「春上布丁蛋糕」攜手全球知名的短尾矮袋鼠IP「DINOTAENG」，以「尋找最棒的甜點」為靈感，自2月25日起於全台門市推出「蘋果蛋糕」，更同步發售聯名果凍袋、手提旅行箱等多款週邊，能夠看見QUOKKA、BOBO等角色的可愛身影。台北迪化街門市也將化身為Marshville蘋果園主題區，邀請粉絲一同拍照打卡，共享春日甜點時光。

本季新登場的「蘋果蛋糕」，以經典的蛋糕體為基礎，內餡加入酸甜蘋果果丁，表層再點綴柑橘果丁。除了每口都能吃到清脆酸甜的果肉之外，還有充滿層次的清爽果香，預計將於2月25日於全台門市開賣，每顆185元，售完為止。凡購買蘋果蛋糕，即可獲得「DINOTAENG蛋糕提袋」與「造型卡片」一張。其中造型卡片共有6款造型；蛋糕提袋則包括全台通用款「QUOKKA & BOBO野餐款」，另外北中區門市推出「蘋果滾滾款」，南區門市則有「QUOKKA園丁款」，3月26日起還將推出隱藏版款式，均採隨機贈送，送完為止。

除此之外，春上布丁蛋糕也與DINOTAENG攜手推出多款生活週邊，「DINOTAENG 保冷袋」容量可容納兩顆蛋糕，適合日常生活使用，加購價99元；「透明感果凍袋」則兼具流行與可愛，加購價199元。另外「手提旅行箱」採溫潤的奶油色系，搭配QUOKKA與BOBO一同品嚐蛋糕的模樣，帶來滿滿的療癒感，加購價399元。

活動期間單筆消費滿350元，即可獲得DINOTAENG貼紙一張（共兩款，隨機不挑款）。另外官方網站將於3月3日14:00起開放選購「DINOTAENG蘋果豐收套組」，內容包括2顆蘋果蛋糕、2款蛋糕提袋、2張造型卡片、2張貼紙，以及DINOTAENG保冷袋、果凍袋與手提旅行箱各一件，每套999元，售完為止。

針對迪化街門市，也將化身為Marshville蘋果園主題區，設有專屬主題牆與打卡區，以色彩繽紛的設計完美還原角色們在果園中探險的場景，讓粉絲可與QUOKKA、BOBO近距離同框自拍，留下專屬回憶。

「DINOTAENG 保冷袋」（左）加購價99元，另外購買蘋果蛋糕，就可獲得造型卡片（右）1張。記者陳睿中／攝影
「DINOTAENG 保冷袋」（左）加購價99元，另外購買蘋果蛋糕，就可獲得造型卡片（右）1張。記者陳睿中／攝影
動期間單筆消費滿350元，即可獲得DINOTAENG貼紙一張（共兩款，隨機不挑款）。記者陳睿中／攝影
動期間單筆消費滿350元，即可獲得DINOTAENG貼紙一張（共兩款，隨機不挑款）。記者陳睿中／攝影
蛋糕提袋共有4款造型，包括全台門市通用款、地方限定與隱藏版。記者陳睿中／攝影
蛋糕提袋共有4款造型，包括全台門市通用款、地方限定與隱藏版。記者陳睿中／攝影
春上布丁蛋糕聯名「DINOTAENG」，打造多款特色週邊商品。圖／春上布丁蛋糕提供
春上布丁蛋糕聯名「DINOTAENG」，打造多款特色週邊商品。圖／春上布丁蛋糕提供
「春上布丁蛋糕」攜手「DINOTAENG」推出「蘋果蛋糕」與多款聯名週邊。記者陳睿中／攝影
「春上布丁蛋糕」攜手「DINOTAENG」推出「蘋果蛋糕」與多款聯名週邊。記者陳睿中／攝影
春上布丁蛋糕迪化街門市，將化身為Marshville蘋果園主題區。圖／春上布丁蛋糕提供
春上布丁蛋糕迪化街門市，將化身為Marshville蘋果園主題區。圖／春上布丁蛋糕提供

迪化街 甜點 野餐 袋鼠

