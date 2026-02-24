192層蛋撻全港剩一家！灣仔檀島咖啡3月1日熄燈 「月滿軒尼詩」成絕響
屹立香港灣仔逾60年、以號稱擁有192層酥皮的酥皮蛋撻與咖啡奶茶聞名的茶餐廳集團「檀島咖啡餅店」（Honolulu Coffee Shop），宣布位於灣仔軒尼詩道176–178號的分店，將自3月1日起結束營業，引發港人熱議。尤其該店當年曾是張學友與湯唯主演的電影《月滿軒尼詩》取景地之一，許多遊客都曾前往朝聖，曾經浪漫一時的電影畫面，如今已成絕響。
「檀島咖啡餅店」的前身是「檀島冰室」，創立於1940年，最初僅販售冷熱飲與糕點，之後才增加燒臘、麵點等餐食。「檀島咖啡餅店」灣仔分店於1960年代在駱克道設立，至今約60年，大約正好走過一甲子的光陰。這次停業的軒尼詩道分店，其實是1991年接續駱克道店成為「檀島咖啡餅店」灣仔分店。在軒尼詩道分店熄燈後，「檀島咖啡餅店」在香港將僅有一間位於將軍澳的分店。
「檀島咖啡餅店」被譽為香港第一代茶餐廳翹楚，招牌的酥皮蛋撻濃香襲人、鬆化香酥，是跨世代港人集體記憶，如今即將與別具意義的灣仔店說再見，讓不少網友忍不住感嘆：「一個時代的印記又將消失。」
