中市OUTLET舉辦「NG鞋出清會」 九宮格投球賽為世棒經典賽集氣

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市日曜天地OUTLET後天將舉辦一年一度的「NG鞋出清會」活動集結上萬雙國內外知名品牌鞋款，優惠價最低2折起。圖／日曜天地OUTLET提供

台中市日曜天地OUTLET後天將舉辦一年一度的「NG鞋出清會」活動集結上萬雙國內外知名品牌鞋款，優惠價最低2折起，消費者只要以千元預算即可入手多雙名牌鞋。

此外，3月5日當天適逢世界棒球經典賽(WBC)開打，日曜下午2時也舉辦「冠軍投球王」挑戰賽。特別規畫九宮格投球趣味競賽，邀請民眾一同為台灣隊加油。參與者於限時內完成指定投球挑戰，即有機會免費獲得名牌鞋款一雙。

日曜天地OUTLET說，所謂的「NG鞋」，是指因輕微瑕疵如小色差、微汙、溢膠、脫線等而無法以正價販售的鞋款，但其穿著功能與品質並不受影響，多為品牌網購退回品或展示品。因具備價格優勢，向來深受精打細算的消費者喜愛。

這次的銷售品牌包含SKECHERS、Clarks、UGG、ALL BLACK、CROCS、ALDO、PALLADIUM、Fitflop、Timberland等，從運動機能、都會時尚到戶外休閒鞋款，是每年消費者引頸期盼的鞋款折扣盛會。

日曜天地說，今年也新增多個首次參與品牌，包括義大利機能品牌GEOX、結合潮流與戶外機能的「新生代鞋王」SALOMON，以及主打手工製作台灣品牌BENGER，與女鞋品牌viina。

對於受消費者關注的26日封場首購會，目前已開放線上報名，有報名者可優先進場，首購會當天款式最齊、尺碼最完整，也是年度撿便宜黃金時段。想搶先卡位的民眾，可至日曜天地官方FB粉絲專頁線上報名，把握難得的搶鞋機會。

