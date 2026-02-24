國際討厭香菜日！台中百年名店推「香菜太陽餅」 陳學聖讚：天才才想得出來

今天是「國際討厭香菜日」，台中市百年糕餅名店陳允寶泉今特別研發推出「香菜太陽餅」除了讓喜歡香菜的人可以品嘗新的太陽餅風味，也展現太陽餅產業創新的一面。台中市工商發展投資策進會總幹事陳學聖今也特別前往品嘗，並表示他個人很喜歡香菜，對於想到把香菜加入太陽餅裡的人真是「天才」。

陳學聖說，香菜是道地的台灣本土口味，不管是吃刈包、肉羹、米糕和蚵仔麵線都要加，而要把它加入太陽餅更是只有天才才會想出來的點子。因此，他今天雖然很忙，都要趕到店裡嘗嘗那個滋味，也相信這款香菜太陽餅一定有市場，因為它緊緊抓住了台灣人的胃。

他說，台中的糕餅業推陳出新，又創新又細心，像是陳允寶泉也發現日本人很喜歡吃太陽餅卻不敢買回去，原來日本人是怕吃太陽餅的的細屑會掉進榻榻米的細縫裡，因此陳允寶泉還為此克服了糖和麵皮的均勻分布，推出了一口太陽餅，讓消費者可以一口一個，可見他們的用心和細心。

陳允寶泉董事長翁羿琦說，香菜向來是討論度極高的食材，喜歡的人很喜歡，不喜歡的人則避之唯恐不及。但他們認為，既然有人喜歡就一定有市場，因此抱著嘗試的心情一試。

他們選用彰化的新鮮香菜，透過特殊機器烘乾並磨成粉，再搭配紐西蘭奶油與他們特有的酥皮技術製作，透過奶香與層層酥皮平衡香菜氣味，製作出兼具在地特色與創新口味的新型態糕餅。至於口感，她說，感覺像是「抹茶」但實際的感受還是有待大家新自體驗。

陳允寶泉總經理陳溢輝說，以往也曾嘗試把台中知名辣椒醬融入太陽餅，推出「辣味太陽餅」，引發市場關注。此次再度以香菜作為主題，延續品牌在傳統糕餅中加入創新風味的嘗試，未來也還會嘗試把珍珠奶茶加入太陽餅。

他說，「香菜太陽餅」今開賣，並推出「香菜勇者姓名挑戰」，凡姓名中含「香」或「菜」同音字者即可享優惠。若同時含兩字可享買一送一，甚至若姓名即為「香菜」者，還可免費獲得一盒香菜太陽餅，活動至3月3日。 陳允寶泉董事長翁羿琦說，香菜既然有人喜歡就一定有市場，因此抱著嘗試的心情一試。記者黃寅／攝影 台中市工商發展投資策進會總幹事陳學聖今特別前往品嘗香菜太陽餅，並表示對於想到把香菜加入太陽餅裡的人真是「天才」。圖／民眾提供 陳允寶泉董事長翁羿琦（左）說，香菜既然有人喜歡就一定有市場，因此抱著嘗試的心情一試。記者黃寅／攝影 陳允寶泉「香菜太陽餅」今開賣，並推出「香菜勇者姓名挑戰」活動至3月3日。記者黃寅／攝影