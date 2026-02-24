全台最夯熟客制壽司「鮨 天本」插旗倫敦 海外餐價、預約方式曝光

全台最夯熟客制壽司名店「鮨 天本」，正式插旗英國倫敦米其林餐廳雲集的頂級豪華地段梅費爾區（Mayfair），成立「Sushi Amamoto London」（「倫敦鮨 天本」）。創辦人暨行政主廚（Executive Chef de Patron）天本昇吾接手原先英國米其林一星餐廳「Taku」位於阿爾伯馬爾街（Albemarle Street）的店址，並延用原本優秀的在地團隊，為倫敦饕客帶來極致板前體驗與款待精神，這也是「鮨 天本」首度跨足台灣以外的海外市場。

創立於2022年的「Taku」，原本就是倫敦梅費爾區的日式Omakase名店，擁有16席板前座位，開幕時更創下僅開業4個月就摘下米其林一星的傲人紀錄。2025年7月23、24日連續2天，「Taku」曾邀請天本昇吾主廚赴倫敦客座，當時僅花了10分鐘所有座席便宣告完售，這次的攜手合作也成為雙方進一步結緣的開始。

備受矚目的倫敦新餐廳「Sushi Amamoto London」，雖然改由天本昇吾擔任行政主廚，但原本「Taku」的星級團隊將全數留任。原本掌管廚房的主廚（Head Chef）Jongho Park將繼續坐鎮，首席侍酒師Bowie Tsang、總經理Manson Au與團隊，將持續堅守崗位。

天本昇吾的壽司料理，以極致嚴謹著稱，融合福岡街頭屋台精神與江戶前技法，每一貫握壽司都被視為一道「完整的料理」，創造無法複製的個性與風味。「Sushi Amamoto London」表示，這次的攜手，「是雙方基於對傳統的共同尊重、以及對『Omakase核心在於順應時令與職人判斷』的深刻理解，進而達成的正式合作。」

未來天本昇吾將以歐洲頂級的魚材與倫敦的時令節奏，為倫敦創作全新菜色。目前新餐廳已開放訂位，不同於台北的「鮨 天本」採取熟客制，僅接受熟客訂位；「倫敦鮨 天本」是可以透過官網，接受線上訂位的，餐廳營業時間為週三至週六，提供午餐與晚餐。

「Sushi Amamoto London」提供午間套餐（Lunch Omakase）與尊榮套餐（Prestige Omakase）兩款套餐，前者約17道料理，餐價每人180英鎊，約合新台幣7,700元。後者約22道料理，並採用更多極致奢華食材（ultra-premium ingredients），餐價每人380英鎊，約合新台幣16,200元。餐酒搭配每人320英鎊，約合新台幣13,700元。

📍Sushi Amamoto London餐廳資訊

．地址：36 Albemarle Street, Mayfair, London, W1S 4JE, UK ．營業時間：週三至週六（提供午餐與晚餐） ．預約連結：https://www.amamotolondon.com/reservations ．餐價： ＊午間套餐（Lunch Omakase）：每人180英鎊 （約合新台幣7,700元，約17道料理） ＊尊榮套餐（Prestige Omakase）：每人380英鎊（約合新台幣16,200元，約22道料理）。 ＊餐酒搭配 （Alcohol Pairing）： 每人320英鎊（約合新台幣13,700元，由首席侍酒師Bowie Tsang規劃）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 天本昇吾曾於2025年7月23、24日連續2天，於倫敦「Taku」餐廳進行客座。圖／摘自IG（@amamotolondon） 「Sushi Amamoto London」共有16席板前座位。圖／摘自IG（@amamotolondon） 天本昇吾的壽司料理，融合福岡街頭屋台精神與江戶前技法，創造無法複製的個性與風味。圖／摘自IG（@amamotolondon） 天本昇吾（右）與「Sushi Amamoto London」主廚（Head Chef）Jongho Park。圖／摘自IG（@amamotolondon）