居家料理輕鬆升級 全聯ALESSI鍋具0.7折起 Mia C'bon圈圈鍋超喜氣

健康自煮風潮持續發燒，全聯集團與Mia C'bon近期皆推出鍋具集點與印花換購活動，從設計品牌到機能鍋具，帶動居家料理升級熱潮。

全聯自即日起至6月18日，攜手義大利設計品牌ALESSI推出印花活動，帶來多款兼具設計感與機能性的鍋具商品，滿足日常料理需求。3月2日前福利卡友單筆換購ALESSI商品任2件並登錄卡號，還可參加抽獎，有機會抽中市價15,800元萬國通路細鋁框箱，共24名。

全聯觀察內部數據發現，印花換購以餐廚用品最受消費者青睞，其中鍋具更是家庭主婦與料理愛好者首選，顯示兼具實用機能與生活美學的廚房用品需求持續升溫。此次主打的TAMA系列鍋具，採用再生鋁合金鍋底與全方位導磁設計，適用瓦斯爐與電磁爐等多種爐具，厚實鍋身可均勻導熱並提升能源效率，搭配ARTECH ULTRA強化塗層，耐刮耐磨度較一般塗層提升約40～50%。本檔共推出7款品項，包括食物夾及多款鍋具，全聯/大全聯單筆消費滿200元贈印花1枚，集滿指定印花或使用福利點即可加價換購，最低0.7折起。

Mia C'bon近期則是推出全亞洲獨家CIRCULON圈圈鍋集點換購活動，即日起至3月15日登場，以一系列紅色系鍋具為主打，為居家廚房增添亮點。本檔共推出6款商品，包括圈圈矽膠阻熱墊、琺瑯導磁啾啾壺1.9L、原創輕量不沾平底鍋24cm、熾紅系列單柄不沾深平底鍋28cm、原創輕量不沾雙耳湯鍋3.8L（含蓋）及熾紅系列中式不沾炒鍋30cm，滿足不同料理需求。

CIRCULON圈圈鍋以獨特高低坑紋設計聞名，可減少食材與鍋面接觸面積，降低油脂使用量，同時提升耐用性與不沾效果，並適用IH爐等多種爐具，兼顧健康與便利。活動期間單筆消費滿500元可獲得集點章1點，滿1,000元可得2點，依此累計，集滿最低3點即可加價換購，最低約4.5折起。其中圈圈矽膠阻熱墊換購價199元，以實用與易清潔特性成為入門首選。 Mia C'bon推全亞洲獨家CIRCULON圈圈鍋集點換購活動。圖／Mia C'bon提供 全聯攜手義大利設計品牌ALESSI合作，推出多款兼具設計美學與實用機能的鍋具商品換購活動。圖／全聯福利中心提供 CIRCULON圈圈鍋以其獨特的高低坑紋設計聞名。圖／Mia C'bon提供