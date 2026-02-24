快訊

開工日驚魂…北市文山區知名餐廳傳命案 一開冰櫃赫見女員工屍體

張榮發遺產官司戰未了！張國煒想換遺囑執行人 親現身法院

蘋果3月發表會倒數！iPhone 17e四大升級搶先看：前鏡頭、採用動態島

聽新聞
0:00 / 0:00

居家料理輕鬆升級 全聯ALESSI鍋具0.7折起 Mia C'bon圈圈鍋超喜氣

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
廚房升級戰開打，全聯最低0.7折入手義大利ALESSI名牌鍋具。記者黃筱晴／攝影
廚房升級戰開打，全聯最低0.7折入手義大利ALESSI名牌鍋具。記者黃筱晴／攝影

健康自煮風潮持續發燒，全聯集團與Mia C'bon近期皆推出鍋具集點與印花換購活動，從設計品牌到機能鍋具，帶動居家料理升級熱潮。

全聯自即日起至6月18日，攜手義大利設計品牌ALESSI推出印花活動，帶來多款兼具設計感與機能性的鍋具商品，滿足日常料理需求。3月2日前福利卡友單筆換購ALESSI商品任2件並登錄卡號，還可參加抽獎，有機會抽中市價15,800元萬國通路細鋁框箱，共24名。

全聯觀察內部數據發現，印花換購以餐廚用品最受消費者青睞，其中鍋具更是家庭主婦與料理愛好者首選，顯示兼具實用機能與生活美學的廚房用品需求持續升溫。此次主打的TAMA系列鍋具，採用再生鋁合金鍋底與全方位導磁設計，適用瓦斯爐與電磁爐等多種爐具，厚實鍋身可均勻導熱並提升能源效率，搭配ARTECH ULTRA強化塗層，耐刮耐磨度較一般塗層提升約40～50%。本檔共推出7款品項，包括食物夾及多款鍋具，全聯/大全聯單筆消費滿200元贈印花1枚，集滿指定印花或使用福利點即可加價換購，最低0.7折起。

Mia C'bon近期則是推出全亞洲獨家CIRCULON圈圈鍋集點換購活動，即日起至3月15日登場，以一系列紅色系鍋具為主打，為居家廚房增添亮點。本檔共推出6款商品，包括圈圈矽膠阻熱墊、琺瑯導磁啾啾壺1.9L、原創輕量不沾平底鍋24cm、熾紅系列單柄不沾深平底鍋28cm、原創輕量不沾雙耳湯鍋3.8L（含蓋）及熾紅系列中式不沾炒鍋30cm，滿足不同料理需求。

CIRCULON圈圈鍋以獨特高低坑紋設計聞名，可減少食材與鍋面接觸面積，降低油脂使用量，同時提升耐用性與不沾效果，並適用IH爐等多種爐具，兼顧健康與便利。活動期間單筆消費滿500元可獲得集點章1點，滿1,000元可得2點，依此累計，集滿最低3點即可加價換購，最低約4.5折起。其中圈圈矽膠阻熱墊換購價199元，以實用與易清潔特性成為入門首選。

Mia C'bon推全亞洲獨家CIRCULON圈圈鍋集點換購活動。圖／Mia C'bon提供
Mia C'bon推全亞洲獨家CIRCULON圈圈鍋集點換購活動。圖／Mia C'bon提供
全聯攜手義大利設計品牌ALESSI合作，推出多款兼具設計美學與實用機能的鍋具商品換購活動。圖／全聯福利中心提供
全聯攜手義大利設計品牌ALESSI合作，推出多款兼具設計美學與實用機能的鍋具商品換購活動。圖／全聯福利中心提供
CIRCULON圈圈鍋以其獨特的高低坑紋設計聞名。圖／Mia C'bon提供
CIRCULON圈圈鍋以其獨特的高低坑紋設計聞名。圖／Mia C'bon提供

延伸閱讀

好市多Apple商品展示區悄升級！自助列印機全台登場搶購不用賭運氣

竹市長者全口假牙補助再升級 設籍條件放寬最高補助6萬元

把早餐抹吐司的奶油換成一物更養生 香氣升級又能兼顧健康

南韓結盟巴西 升級戰略夥伴

相關新聞

好市多Apple商品展示區悄升級！自助列印機全台登場搶購不用賭運氣

這幾天到好市多購物的會員，可能會發現賣場Apple商品展示區悄悄出現了新設備，原來是全新的「自助列印機」，取代了傳統的「...

居家料理輕鬆升級 全聯ALESSI鍋具0.7折起 Mia C'bon圈圈鍋超喜氣

健康自煮風潮持續發燒，全聯集團與Mia C'bon近期皆推出鍋具集點與印花換購活動，從設計品牌到機能鍋具，帶動居家料理升...

真相就在峰迴路轉處 APUJAN發表「偵探助手的筆記」2026秋冬系列

設計師品牌APUJAN昨日於倫敦時裝周期間發表了2026秋冬系列 ——《The Notebook of A Detect...

靈感與風格的花園式衣櫃 路易威登2026春季男裝膠囊系列三月上市

路易威登2026春季男裝膠囊系列再度展現了男裝創意總監Pharrell Williams的獨特創意，他將傳統剪裁與精緻細...

40歲上班族夜夜被胃酸吵醒 奇美醫提難治型胃食道逆流新解方

胃食道逆流已成台灣國民病，奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師楊畯棋表示，針對長期服藥卻效果不彰的「難治型胃食道逆流」病人，可透過...

星巴克棒球系列2月25日開賣 應援杯款、熊寶寶同步登場

迎接國際棒球賽事熱潮，星巴克宣布將於2月25日推出全新棒球主題系列商品，從馬克杯、冷水壺到Bearista熊寶寶與外出配...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。