真相就在峰迴路轉處 APUJAN發表「偵探助手的筆記」2026秋冬系列

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
APUJAN於倫敦時裝周期間發表了2026秋冬系列「偵探助手的筆記」《The Notebook of A Detective’s Assistant》。圖／APUJAN提供
設計師品牌APUJAN昨日於倫敦時裝周期間發表了2026秋冬系列 ——《The Notebook of A Detective’s Assistant》（偵探助手的筆記），以推理小說為靈感，從服裝設計師搖身一變成為布料與形式的偵探，拆解也重組、進而還原關於風格的真實現場。

本季由品牌設計總監詹朴主導，攝影邀請多次獲金馬獎肯定的陳克勤負責，美術設計則為台北電影節最佳美術設計得主陳若宇，以理性但帶有冷硬調性的偵探助手視角展開。延續過往的參考書單，本季書單涵蓋諸多經典推理小說，如雷克斯史陶特的《嚇破膽聯盟》、柯南道爾的《巴斯克維爾的獵犬》、伊坂幸太郎的《奧杜邦的祈禱》皆成為創作靈感。

台灣新生代演員項婕如是本季的亮點之一，過往曾參與台灣電影《夜校女生》、《愛的噩夢》 演出，以偵探助手角色登場的她，目光游移在布料、人物與地圖之上，凱渥模特兒則化為拍攝幽靈的攝影師、縫補影子的修補師、演員、夢境檔案管理師等奇幻人設，最終縫補串接出織品與懸疑的故事原貌。

神秘的鹿角頭盔為本季揭開序幕，帶有幾分抽象神秘色彩，紅色的針墊更成為手腕上的裝飾，醒目與鋒銳之餘成為偵探與裁縫間的共同交集。一如真相總需要將片段拼湊重組，不規則、拼接的面料構成服裝如波浪般的視覺，也像設計師每季透過剪裁、紋理試圖還原心中對理想的渴求。

本季APUJAN並與台灣紡織廠儒鴻紡織一同開發了機能布料運動外套，其布料質感類似於瑜珈衣物布料，具耐洗、彈性與親膚等特點，在搭配上品牌愛用的緹花後轉生為運動外套、圓領上衣等單品，像是彈性針織的小可愛式上衣搭配以高腰彈性寬褲，一如偵探或懸疑電影中的危險迷人角色，帶著躍躍欲試、故事性與誘惑。此種將人設轉變為服裝設計手法同樣出現在另一套造型：大量英文字母A Logo的金色鑰匙，在串接懸掛之後串連起一件細肩帶上衣、裝飾與戲劇性十足。

最後一套造型則以淺藍色的極短版襯衫與深藍色的高腰褲為組合，以上下對比拉出修長輪廓，同時襯衫的長襬蝴蝶結也和腰間的繫帶兩兩呼應，讓身體（與心靈）在自由與自制間找到平衡，抽絲剝繭、真相就在峰迴路轉處。

壓軸的最後一套造型，以極短板襯衫搭配高腰長褲，覆手的姿態也像拼揍完真相後的悠然餘韻。圖／APUJAN提供
本季由品牌設計總監詹朴（右）主導，透過奇幻人設，縫補串接出織品與懸疑故事原貌。圖／APUJAN提供
波浪、不規則的布料拼接成服裝結構，也像偵探面對每個零碎的片段、還原了幽暗難解的真相。圖／APUJAN提供
台灣新生代女星項婕如成為APUJAN 2026秋冬系列的重要亮點，同時擔任演員與模特兒的雙重角色。圖／APUJAN提供
本季APUJAN並與台灣紡織廠儒鴻紡織一同開發機能布料，具耐洗、彈性與親膚等特點，並結合APUJAN的數位緹花圖像。圖／APUJAN提供
彈性針織的小可愛式上衣搭配以高腰彈性寬褲，宛如甜美的反派角色。圖／APUJAN提供
神秘的鹿角頭盔為「偵探助手的筆記」系列揭開了神秘序幕。圖／APUJAN提供
