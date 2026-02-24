真相就在峰迴路轉處 APUJAN發表「偵探助手的筆記」2026秋冬系列
設計師品牌APUJAN昨日於倫敦時裝周期間發表了2026秋冬系列 ——《The Notebook of A Detective’s Assistant》（偵探助手的筆記），以推理小說為靈感，從服裝設計師搖身一變成為布料與形式的偵探，拆解也重組、進而還原關於風格的真實現場。
本季由品牌設計總監詹朴主導，攝影邀請多次獲金馬獎肯定的陳克勤負責，美術設計則為台北電影節最佳美術設計得主陳若宇，以理性但帶有冷硬調性的偵探助手視角展開。延續過往的參考書單，本季書單涵蓋諸多經典推理小說，如雷克斯史陶特的《嚇破膽聯盟》、柯南道爾的《巴斯克維爾的獵犬》、伊坂幸太郎的《奧杜邦的祈禱》皆成為創作靈感。
台灣新生代演員項婕如是本季的亮點之一，過往曾參與台灣電影《夜校女生》、《愛的噩夢》 演出，以偵探助手角色登場的她，目光游移在布料、人物與地圖之上，凱渥模特兒則化為拍攝幽靈的攝影師、縫補影子的修補師、演員、夢境檔案管理師等奇幻人設，最終縫補串接出織品與懸疑的故事原貌。
神秘的鹿角頭盔為本季揭開序幕，帶有幾分抽象神秘色彩，紅色的針墊更成為手腕上的裝飾，醒目與鋒銳之餘成為偵探與裁縫間的共同交集。一如真相總需要將片段拼湊重組，不規則、拼接的面料構成服裝如波浪般的視覺，也像設計師每季透過剪裁、紋理試圖還原心中對理想的渴求。
本季APUJAN並與台灣紡織廠儒鴻紡織一同開發了機能布料運動外套，其布料質感類似於瑜珈衣物布料，具耐洗、彈性與親膚等特點，在搭配上品牌愛用的緹花後轉生為運動外套、圓領上衣等單品，像是彈性針織的小可愛式上衣搭配以高腰彈性寬褲，一如偵探或懸疑電影中的危險迷人角色，帶著躍躍欲試、故事性與誘惑。此種將人設轉變為服裝設計手法同樣出現在另一套造型：大量英文字母A Logo的金色鑰匙，在串接懸掛之後串連起一件細肩帶上衣、裝飾與戲劇性十足。
最後一套造型則以淺藍色的極短版襯衫與深藍色的高腰褲為組合，以上下對比拉出修長輪廓，同時襯衫的長襬蝴蝶結也和腰間的繫帶兩兩呼應，讓身體（與心靈）在自由與自制間找到平衡，抽絲剝繭、真相就在峰迴路轉處。
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。