好市多Apple商品展示區悄升級！自助列印機全台登場搶購不用賭運氣
這幾天到好市多購物的會員，可能會發現賣場Apple商品展示區悄悄出現了新設備，原來是全新的「自助列印機」，取代了傳統的「提貨卡」。即日起，全台門市全面升級Apple產品購買流程！
以往會員購買iPhone、AirPods等熱門商品時，可能會遇到取了提貨卡、排隊結帳後，才發現庫存已售罄的情況。全新「電子自助列印系統」上線後，會員只需在3C展售區操作自助機台，螢幕即可即時顯示各款型號、顏色及容量是否有庫存可以購買，資訊一目了然。會員可選擇印出紙本條碼，或直接以手機掃描取得電子票券，再前往櫃檯結帳，大幅縮短等待與確認時間。
好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示：「好市多一向致力於提供更優質且順暢的購物體驗。此次導入電子自助列印系統，旨在優化整體購物流程，提升營運效率，並落實企業永續經營目標。」
在好市多購買Apple商品，除了價格通常較官網具競爭力外，使用聯名信用卡或黑鑽卡會員還可享有消費回饋，並可享90天內不滿意退貨的會員福利，因此長期以來成為許多會員購買高單價電子產品的首選。
