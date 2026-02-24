年後開學採購即時到位 Coupang酷澎火箭速配隔日到貨

緊接農曆假期而來的是各級學校開學準備，美商Coupang酷澎從年節前民生雜貨與裝飾的即時配送，到年後開學開工用品的一站式備齊，持續以「火箭速配」最快隔日到貨服務，無縫銜接家庭不同階段的採購需求。無論是輕便筆電、數位周邊、書包，或是話題聯名商品，都能快速入手，讓開學採購更從容。

Coupang酷澎火箭速配從年前辦年貨到年後開學準備，全方面滿足家庭不同階段所需。 圖／Coupang 提供

過年領到年終獎金與紅包，不少消費者準備升級筆電。面對市場傳出記憶體供應吃緊、可能推升筆電售價，Coupang酷澎仍聯合品牌推出多款超值機型，讓顧客輕鬆選購。推薦機種包括：acer宏碁 Swift Go 輕薄AI筆電14吋 SFG14-73-59JD，可單手開合螢幕，並搭載AI功能快速鍵，提升學習與工作效率；以及acer宏碁 Swift Go Ultra 5輕薄效能AI筆電16吋SFG16-72-56R3，配備OLED WQXGA+高解析螢幕，畫面清晰、色彩飽和，滿足影音與創作需求。

年後換機潮同樣升溫。即日起至2月28日前，於Coupang酷澎購買Apple、Samsung、OPPO、vivo等指定機型手機，完成結帳後於訂單頁面點選「舊機回收補貼」，並依流程完成全台連鎖3C回收服務US3C指定程序，Coupang酷澎再加碼收購金額10%現金回饋。依機型狀況不同，US3C單筆最高收購價達26,600元，最高可再享2,660元加碼回饋，換機更划算。

開學前夕缺東缺西？Coupang酷澎火箭速配最快隔日到貨，筆電、配件、吹風機一站購足。 圖／Coupang 提供

開工好物Polywell、Blender Bottle登酷澎品牌館 蓓蔓寶可夢聯名護手霜亮眼開學

除了數位商品，Coupang酷澎也持續攜手品牌打造多元選品。台灣品牌Polywell於酷澎成立品牌館，主打數位生活必備配件，包括質感筆電包、多功能電腦增高架、耳罩式耳機收納架，以及多合一功能線材，如整合USB-A、USB-C與Lightning接頭的編織充電線，與集結3個USB 3.0、SD、TF、PD、HDMI功能的七合一集線器，讓隨身包包空間運用更有效率。

Veilment蓓蔓寶可夢聯名護手霜新品上市，快跟著人氣角色一起迎新學期。 圖／Coupang 提供

開學季少不了吸睛的聯名商品。Veilment蓓蔓推出寶可夢聯名護手霜三入組特價588元，將可達鴨、卡比獸與精靈球設計融入旋蓋造型，兼具趣味與實用性。深受年輕族群喜愛的搖搖隨行杯品牌Blender Bottle也於酷澎品牌館推出三麗鷗、Harry Potter、DC等聯名款式，讓日常補水更添風格。

針對外宿學生與小家庭需求，Coupang酷澎亦備齊實用小家電，包括TATUNG大同負離子折疊吹風機、KINYO三人份電子鍋等輕巧機型，滿足租屋族群日常所需。

同時，Coupang酷澎「WOW會員」訂閱制持續開放中，每月僅59元即可享無條件免運優惠，適用於「火箭速配」與「火箭跨境」商品，最快隔日到貨；「火箭速配」商品更享30天退換貨服務，讓顧客購物更安心。