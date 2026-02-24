快訊

擁抱交棒！柯建銘卸「萬年總召」 蔡其昌接掌民進黨團

台大醫院傳火警！外部施工明火觸動病房警鈴 院方「水平疏散」病人

川普國情咨文演說壓力爆棚！不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

40歲上班族夜夜被胃酸吵醒 奇美醫提難治型胃食道逆流新解方

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師楊畯棋表示，針對長期服藥卻效果不彰的「難治型胃食道逆流」病人，如今可透過24小時食道酸鹼監測精準找出病因，同時搭配微創的內視鏡抗逆流治療術，擺脫胃食道逆流困擾。記者萬于甄／攝影
奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師楊畯棋表示，針對長期服藥卻效果不彰的「難治型胃食道逆流」病人，如今可透過24小時食道酸鹼監測精準找出病因，同時搭配微創的內視鏡抗逆流治療術，擺脫胃食道逆流困擾。記者萬于甄／攝影

胃食道逆流已成台灣國民病，奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師楊畯棋表示，針對長期服藥卻效果不彰的「難治型胃食道逆流」病人，可透過24小時食道酸鹼監測精準找出病因，同時搭配微創的內視鏡抗逆流治療術，約有7成病人術後症狀都能獲得顯著改善。

台南一名40歲劉姓上班族，原就有胃食道逆流症狀，長期在楊畯棋門診追蹤治療，正值事業衝刺期的他，雖接受標準藥物治療並定期安排胃鏡檢查，但內視鏡下仍反覆出現侵蝕性食道炎，劉男更是夜間睡眠與白天工作品質都深受其擾，更憂心「難道這輩子都要與藥罐子為伍？」

楊畯棋說，近年來胃食道逆流疾病在台灣及亞洲地區盛行率逐年上升，臨床上以質子幫浦抑制劑為主要治療方式，然而，當病人即使規律服藥，症狀仍未能完全改善，就有可能是「難治型胃食道逆流」，在門診中約有3成屬難治型胃食道逆流。

他提到，難治型胃食道逆流判斷仍以病人接受質子幫浦抑制劑，服用2個月以上仍持續有逆流症狀，且內視鏡下侵蝕性食道炎徵象明顯為主，病人多數雖因服藥時間與用量不對，導致成為難治型胃食道逆流，不過，近年來也可透過「24小時食道酸鹼監測」精準找出病因。

楊畯棋表示，劉姓男子經評估後接受24小時食道酸鹼監測，同時進行內視鏡抗逆流治療術，利用微創技術使賁門癒合收縮，劉男術後積極配合飲食與生活型態調整，約2個月後即可停藥，如今不僅可重拾美食與睡眠，更逐步找回久違的生活品質。

楊畯棋強調，胃食道逆流成因複雜，並非所有人都適合同一種治療方式，而內視鏡抗逆流治療術雖具優勢，但仍須經由專科醫師嚴謹評估，民眾若出現長期胸口灼熱（火燒心）、夜間逆流、慢性咳嗽或吞嚥不適等症狀，應及早就醫，避免延誤治療時機。

胃食道逆流 病人 內視鏡

延伸閱讀

7-ELEVEN開工應援 推咖啡買2送2、39元超值早餐 地瓜第2件7折助飲控

「食不下嚥」病患有福了！花慈率先引進創新科技，揪真正病灶

她長期咳嗽、胃食道逆流 一年後確診「隱形癌症」但已晚期

你發多少紅包？九成二上班族今年會發壓歲錢 平均金額比去年高

相關新聞

靈感與風格的花園式衣櫃 路易威登2026春季男裝膠囊系列三月上市

路易威登2026春季男裝膠囊系列再度展現了男裝創意總監Pharrell Williams的獨特創意，他將傳統剪裁與精緻細...

40歲上班族夜夜被胃酸吵醒 奇美醫提難治型胃食道逆流新解方

胃食道逆流已成台灣國民病，奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師楊畯棋表示，針對長期服藥卻效果不彰的「難治型胃食道逆流」病人，可透過...

星巴克棒球系列2/25開賣！應援杯款、熊寶寶同步登場

迎接國際棒球賽事熱潮，星巴克宣布將於2月25日推出全新棒球主題系列商品，從馬克杯、冷水壺到Bearista熊寶寶與外出配...

用餐4人同行1人免費、啤酒買1送1 和逸飯店棒球應援優惠來了

2026世界棒球盛事將於3月5日正式開打。和逸飯店‧高雄中山館力挺台灣英雄應戰，推出餐飲及住宿優惠。即日起至3月31日於...

迎齋戒月！ 全家「溝通友善墊板2.0」全店升級上線

台灣穆斯林人口已突破30萬人規模，全家（5903）自2024年即領先同業啟動「全家一起友善移民工計畫」，打造多語系友善賣...

日本爆紅超多人敲碗！免開火就能出四菜一湯的全新微波神器來了

春節假期結束，許多人趕著開工回家或回到租屋處，經過一年難得的喘息後，新一年的煮飯難題又浮上檯面，外食族想吃的健康，苦於沒空間、不會煮，小資族想吃的快速方便，備料洗碗的勞累讓煮飯的心沒幾天就冷卻下來，究竟該怎麼省時、健康的享用到一桌好料，就成了網友熱烈討論的話題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。