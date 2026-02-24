40歲上班族夜夜被胃酸吵醒 奇美醫提難治型胃食道逆流新解方

胃食道逆流已成台灣國民病，奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師楊畯棋表示，針對長期服藥卻效果不彰的「難治型胃食道逆流」病人，可透過24小時食道酸鹼監測精準找出病因，同時搭配微創的內視鏡抗逆流治療術，約有7成病人術後症狀都能獲得顯著改善。

台南一名40歲劉姓上班族，原就有胃食道逆流症狀，長期在楊畯棋門診追蹤治療，正值事業衝刺期的他，雖接受標準藥物治療並定期安排胃鏡檢查，但內視鏡下仍反覆出現侵蝕性食道炎，劉男更是夜間睡眠與白天工作品質都深受其擾，更憂心「難道這輩子都要與藥罐子為伍？」

楊畯棋說，近年來胃食道逆流疾病在台灣及亞洲地區盛行率逐年上升，臨床上以質子幫浦抑制劑為主要治療方式，然而，當病人即使規律服藥，症狀仍未能完全改善，就有可能是「難治型胃食道逆流」，在門診中約有3成屬難治型胃食道逆流。

他提到，難治型胃食道逆流判斷仍以病人接受質子幫浦抑制劑，服用2個月以上仍持續有逆流症狀，且內視鏡下侵蝕性食道炎徵象明顯為主，病人多數雖因服藥時間與用量不對，導致成為難治型胃食道逆流，不過，近年來也可透過「24小時食道酸鹼監測」精準找出病因。

楊畯棋表示，劉姓男子經評估後接受24小時食道酸鹼監測，同時進行內視鏡抗逆流治療術，利用微創技術使賁門癒合收縮，劉男術後積極配合飲食與生活型態調整，約2個月後即可停藥，如今不僅可重拾美食與睡眠，更逐步找回久違的生活品質。

楊畯棋強調，胃食道逆流成因複雜，並非所有人都適合同一種治療方式，而內視鏡抗逆流治療術雖具優勢，但仍須經由專科醫師嚴謹評估，民眾若出現長期胸口灼熱（火燒心）、夜間逆流、慢性咳嗽或吞嚥不適等症狀，應及早就醫，避免延誤治療時機。