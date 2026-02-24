靈感與風格的花園式衣櫃 路易威登2026春季男裝膠囊系列三月上市

路易威登2026春季男裝膠囊系列再度展現了男裝創意總監Pharrell Williams的獨特創意，他將傳統剪裁與精緻細節、運動風格無違和融入，明亮的色彩與精緻細節將運動、時尚、愜意生活風格完美調伏，更實踐了一種全新想像的男士衣櫥。

鞋款部分以運動鞋為主，將經典滑板鞋、跑鞋與籃球訓練鞋予以改造，像是LV Tilted運動鞋因鞋舌上傾斜的品牌首字母而得名，並採用橫向格紋或花卉刺繡的Monogram丹寧材質；從20世紀60年代光滑柔軟皮革風格得到啟發的LV Buttersoft運動鞋，如奶油般柔軟甜美，同時鞋面並加以超寫實的Blooming Monogram圖案；LV Trainer則是本季新亮相鞋款，漸變白色款式是經特殊染色工序，又或疊加上黃心花朵刺繡裝飾。

幽默、二轉是Pharrell Williams愛用設計手法，日常的塑膠購物袋透過編織的粉色和綠色皮革具現為一款Mini Shopper Tote迷你購物袋，Damier圖案則創造了視覺的高辨識度。熱愛園藝花草生活的男子則不容錯過一款「澆水壺」造型包款，除頂部提手可旋轉、可拆卸肩帶的實用設計，包款並以棕色Monogram帆布和VVN皮革搭配紅色油邊與黃色縫線，妙趣橫生。丹寧亦是本季重要亮點，像是休閒輕便的同色系夾克、採用染色Monogram提花的面料製作的長褲，又或是採用浮雕工藝的棉質斜紋布，讓LV男子以工藝之名、穿越了名為藍領與工裝的聖山。

The LV Flower X-Ray設計以印花或提花形式呈現，疊印、刺繡或水鑽熱固工藝等多元手法帶來了Blooming Monogram的豐沛樣式，此外服裝的衣襟處點綴了Louis Vuitton包款經典的VVN皮革飾片，另外鉚釘和穿孔則從Monogram圖案中勾勒以花卉圖騰，從柔和的大地色系、鮮豔的寶石色彩以致馬卡龍色，路易威登2026春季男裝讓衣櫃是花園、是繁盛、是靈感的誕生地，並將在2026年3月19日全面上市。 園藝生活的澆水壺，成為本季的趣味造型包款。圖／路易威登提供 常見於生活中的購物提袋，以編織的粉色和綠色皮革重新幽默還原。圖／路易威登提供 男裝創意總監Pharrell Williams在2026春夏膠囊系列將運動、街頭風格注入了創意與精緻剪裁。圖／路易威登提供 米白色的連帽夾克搭配淺藍短褲與棕色Monogram行李提袋後，展現了運動風格與Louis Vuitton的經典細節。圖／路易威登提供 LV Tilted運動鞋黑色款，36,200元。圖／翻攝自路易威登官方網站 Monogram圖案細節植絨牛仔外套，11萬8,000元。圖／翻攝自路易威登官方網站 綠色的短夾克除了在細節融入LV行李硬箱的設計元素，也像一處孕育創意的花園、生機盎然。圖／路易威登提供