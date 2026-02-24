星巴克棒球系列2/25開賣！應援杯款、熊寶寶同步登場

迎接國際棒球賽事熱潮，星巴克宣布將於2月25日推出全新棒球主題系列商品，從馬克杯、冷水壺到Bearista熊寶寶與外出配件，以棒球元素為設計主軸，搶攻球迷與收藏市場，也為即將到來的觀賽季提前暖身。

此次系列以「應援生活化」為概念，主打兩款馬克杯「強棒出擊」與「旗開得勝」，透過棒球意象結合象徵勝利的設計語彙，鎖定觀賽與日常使用族群；同步推出32OZ與64OZ大容量冷水壺，強調長時間觀賽與戶外使用需求。

除了飲品器具，周邊商品也同步擴展至生活配件，包括棒球造型Bearista MINI熊寶寶、尼龍手提袋與手機掛繩組，讓棒球元素從收藏延伸至日常穿搭與外出使用皆可。

配合新品上市，3月7日至3月15日，星禮程會員凡購買指定棒球主題商品，單筆滿800元可額外獲得10顆Bonus Star，可累計。 強棒出擊馬克杯，售價600元。圖/星巴克提供 強棒出擊手機掛繩組，售價700元。圖/星巴克提供 即將迎來國際棒球盛事，星巴克推出充滿熱血氣息的棒球主題系列商品，將棒球元素巧妙融入日常生活設計，邀請顧客一同為賽事加油助威。圖/星巴克提供