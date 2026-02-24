用餐4人同行1人免費、啤酒買1送1 和逸飯店棒球應援優惠來了

2026世界棒球盛事將於3月5日正式開打。和逸飯店‧高雄中山館力挺台灣英雄應戰，推出餐飲及住宿優惠。即日起至3月31日於Cozzi THE Roof餐廳用餐，享「四人同行一人免費」、「啤酒買一送一」；住宿方面，加入AMAZZING CLUB會員預訂「Horse連連」住房專案，享超值優惠房價3,613元起。

Cozzi THE Roof餐廳位於30樓高樓層，坐擁高空美景，即日起至3月31日推出「會員專屬 聚饗美食」，AMAZZING CLUB會員於周一至周五的午、晚餐時段用餐享「四人同行一人免費」、「三人同行85折優惠」，副主廚特別推薦招牌主餐「自製21天美國頂級乾式熟成牛排」，以冷藏熟成室經過21天最佳溫度與濕度監控的熟成期，釋放牛肉本身天然的溫潤細膩及鮮甜風味。此外，活動期間凡點任一款啤酒，可享「買一送一優惠」，邀請球迷一同投入觀賽氣氛。

住宿方面，於和逸飯店‧高雄中山館3月31日前預訂「Horse連連」住房專案，享四人房型超值優惠房價3,613元起，專案不含早餐，入住旅客可於30樓THE Lounge不限次數品嘗迎賓茶飲及品牌小點，同時可依睡眠習慣挑選「SLEEP COZZI和逸體驗」推薦的7款不同高度與功能枕頭，也可在客房內享受大螢幕轉播、為場上英雄加油。

洽詢電話：07-975-6699，Cozzi THE Roof訂位專線：07-975-6677。

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

招牌主餐「自製21天美國頂級乾式熟成牛排」，AMAZZING CLUB會員於平日午、晚餐時段用餐享「四人同行一人免費」優惠。圖/和逸飯店提供

Cozzi THE Roof為應援中華隊推出多重餐飲優惠。圖/和逸飯店提供