快訊

軍購特別條例立院要動了 朝野簽字同意3月6日付委

鄭麗君：美最高法院判決不涉232條款 我方最優惠待遇不變

台中毒夫妻猛抽安非他命...4幼子宛如被關毒氣室 法院：令人憐惜

中台灣燈會活動 集滿台中姆明5處打卡點送姆明一族郵票

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
中台灣燈會目前在台中市中央公園舉辦，台中市觀旅局推出活動，集滿台中姆明5處打卡點送中台灣燈會限定「姆明一族永續郵票」。圖／台中市觀旅局提供
中台灣燈會目前在台中市中央公園舉辦，台中市觀旅局推出活動，集滿台中姆明5處打卡點送中台灣燈會限定「姆明一族永續郵票」。圖／台中市觀旅局提供

2026年WBC世界棒球經典賽將開打，中台灣燈會目前正在台中市中央公園展出，台中市政府應景結合「棒球運動」精神，加碼推出「姆迷大滿貫」打卡活動，今天起尋找並集滿5處姆明一族打卡點，前200位完成者，可獲得限量「姆明一族永續郵票」，送完為止。

台中市觀旅局長陳美秀表示，中台灣燈會邀請民眾化身為經典賽強棒，依照「姆明一族台中收藏地圖」選5處氣偶或視覺看板拍照打卡，如同完成一場精彩「大滿貫全壘打」後，可至中台灣燈會1號服務台，台中市凱旋路及經貿五路口出示打卡證明，可獲得價值248元的「姆明一族永續郵票」。

陳美秀說明，2026中台灣燈會與Rights and Brands Asia（RBA）旗下長紅80周年的國際IP「姆明一族（The Moomins）」跨界合作，以「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」為主題，取用姆明（Moomin）的諧音與馬年的意象。姆明一族已出現在台中超過10個城市地標與生活場景，除了台中市民廣場有21公尺高、全台最大的巨型姆明，台中國際會展中心、台中公園、高鐵台中站、火車站、台中捷運、台中陽明市政大樓、東區恊園好宅、中央球場、各區公所也都有姆明一族現身。

台灣燈會 台中市

延伸閱讀

經典賽／真人版「航海王」5演員為台日大戰開球 大谷翔平也是粉絲

經典賽／徐若熙在內共9人參賽 軟銀須防WBC後遺症壞了3連霸

經典賽台日大戰3月6日對決 宏匯廣場500吋巨幕直播打造應援現場

1秒飛歐洲！中台灣燈會「姆明谷」爆紅 極光森林、夢幻泡泡爆打卡熱潮

相關新聞

迎齋戒月！ 全家「溝通友善墊板2.0」全店升級上線

台灣穆斯林人口已突破30萬人規模，全家（5903）自2024年即領先同業啟動「全家一起友善移民工計畫」，打造多語系友善賣...

日本爆紅超多人敲碗！免開火就能出四菜一湯的全新微波神器來了

春節假期結束，許多人趕著開工回家或回到租屋處，經過一年難得的喘息後，新一年的煮飯難題又浮上檯面，外食族想吃的健康，苦於沒空間、不會煮，小資族想吃的快速方便，備料洗碗的勞累讓煮飯的心沒幾天就冷卻下來，究竟該怎麼省時、健康的享用到一桌好料，就成了網友熱烈討論的話題。

迷客夏、CoCo限時「買1送1」！還有人氣飲品2杯88、LINE禮物買1送1

剛過完新年連假，開工後身體還沒有醒過來嗎？「迷客夏」即日起推出「白甘蔗青茶」買1送1優惠，另外「CoCo」則推出「冬韻擂...

經典賽台日大戰3月6日對決 宏匯廣場500吋巨幕直播打造應援現場

2026世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）即將在3月5日至3月17日展開，全民瘋棒...

三商炸雞「炸雞買5送6」現省432元！肯德基「全新A＋B」最高現享44折

新春開工，「三商炸雞」首度推出港風「避風塘炸雞」，將炸雞結合外層的金黃蒜酥，帶來濃郁蒜香與層次滋味，自2月24日至3月1...

道安死亡數據「每5筆有1筆失真」交通部祭2策略精進

交通部及衛福部均有交通事故指標數據比較分析，但交通部路政及道安司吳東凌今坦言，交通部統計的30日死亡人數數據，「每5筆就...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。