台南遠東香格里拉17周年慶 加價17元升等套房

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
台南遠東香格里拉飯店即日起至2026年5月31日止，推出「17週年慶」系列住房優惠。照片／業者提供

春季出遊正夯，位於台南市中心、步行即可抵達火車站並鄰近成功大學的台南遠東香格里拉飯店，推出17週年慶住房專案，主打加價17元即可升等套房或享用豐盛早餐，結合交通便利與五星級服務，成為城市輕旅行與深度漫遊的理想住宿選擇。

台南遠東香格里拉飯店指出，即日起至2026年5月31日止，飯店推出「17週年慶」系列住房優惠，其中「周年慶奢華禮遇・升等套房」專案，每房每晚5,820元起。旅客預訂豪華閣尊榮客房，僅需加價17元，即可升等至一房一廳的「雅仕套房」，擁有獨立客廳與臥室的寬敞格局，讓旅程更顯從容。

入住期間並可尊享豪華閣貴賓廊禮遇，包含翌日早餐、專人辦理入住與退房、全日飲品服務及傍晚雞尾酒時光，為旅途增添更多休憩與放鬆時刻。※ 提醒您：禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒。

針對偏好美食與輕鬆行程安排的旅客，飯店同步推出「慶周年・早餐加17元」專案，每房每晚4,117元起。無論單人或雙人入住，每房僅需加價17元起，即可於翌日享用遠東Café自助式早餐。餐檯除提供多樣化中西式料理外，亦可品嘗融入台南小吃特色的在地風味餐點，讓旅客即使不必外出排隊，也能在飯店內感受府城晨間飲食文化，成為展開一日行程前的理想暖身。

