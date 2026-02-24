迎齋戒月！ 全家「溝通友善墊板2.0」全店升級上線

台灣穆斯林人口已突破30萬人規模，全家（5903）自2024年即領先同業啟動「全家一起友善移民工計畫」，打造多語系友善賣場，從東南亞專區拓展、NO PORK熟食區設置到鮮食標示全面導入逐步到位，為迎接2026穆斯林齋戒月，全家進一步強化餐食支持外，即日起於全台4,400間店舖升級推出「溝通友善墊板2.0」，從移工最常使用的「領取包裹」與「寄錢回家」服務出發，清楚指引服務關鍵流程與風險提醒，在櫃台就能一指對照、即看即懂。

此外，「溝通友善墊板2.0」更因應近年幽靈包裹詐騙案件攀升，以多語系新增警示區塊與說明，讓防詐提醒自然嵌入櫃台互動流程，店員免開口也能完成阻詐提醒；同時，亦因應移工許願提出的生活需求，新增影印、叫計程車、購買車票3大服務指引，更貼近移工在台日常生活。此外，「全家」與One-Forty更將攜手啟動「移工在家一起學中文」計畫，2月25日至3月24日開放免費中文學習教材申請，陪伴移工在台安心與自信生活。

據非營利組織One-Forty調查，便利商店為移工在台生活中最頻繁接觸的場域。為降低語言隔閡帶來的誤解與壓力，「全家」早於2024年即領先同業推出「溝通友善墊板」，搭配印尼、越南、泰國與菲律賓4國語系對照，協助移工解決櫃檯表達消費需求時的溝通障礙，獲9成移工族群正向好評。今年全新升級推出2.0版本，為「全家」歷時近2年彙整第一線店員互動回饋與外部移工問卷調查，將移工使用頻率最高的「領取包裹」與「寄錢回家」服務指引優化再升級，並整合情境流程說明、風險提醒與法規規範。同時，亦回應調查中移工許願提出的生活需求，新增影印、叫計程車、購買車票等3大高頻服務指引，讓墊板成為移工在台的「安心生活神隊友」。

在包裹領取部分，「溝通友善墊板2.0」針對包裹寄取流程中常見的溝通卡點進行補強，包括是否需付款、需出示證件、包裹未到或已逾期等情境，協助第一線店員對照，免開口也能向移工清楚傳達包裹貨態；另因應近年幽靈包裹詐騙案件攀升，墊板更新增警示區塊，標示「小心詐騙！沒訂貨，別取貨」及「疑似詐騙包裹，如有疑慮，請不要領取」等提醒，讓風險提示自然嵌入櫃檯服務流程，在不增加語言負擔下，協助移工於付款前再次確認包裹來源。另針對移工跨境匯款的剛性需求，則新增「今日寄錢已達上限，請明日再來或改至其它店舖」等多語對照指引，讓代收上限說明一指對照即可理解，協助店員清楚說明法規限制，化解櫃台常見溝通卡點。

「全家」去年首次攜手One-Forty推動「移工在家一起學中文」計畫，將全台店舖化身移工「巷口中文教室」，2026年則將再提供3,000份免費中文教材包，自2月25日起至3月24日開放予印尼、菲律賓、越南、泰國4國移工申請，亦鼓勵雇主協助家中移工申請參與，相關流程皆已於One-Forty臉書粉絲團公告；或可於3月4日起掃描「全家」店外海報QR Code即可進行線上申請，屆時教材將透過店到店物流配送至鄰近「全家」店舖，方便移工就近領取，課程內容結合20支生活情境教學影片、6個月線上社群陪伴，並將規劃8場跨縣市實體中文教室，協助移工打破語言隔閡、提升在異地生活能力。