快訊

冬衣不要急著收！這日起2波冷空氣來襲 周末高山還有降雪機會

威力彩頭獎連三摃！下期頭獎保證2億元 大樂透也未開出

聽新聞
0:00 / 0:00

迷客夏、CoCo限時「買1送1」！還有人氣飲品2杯88、LINE禮物買1送1

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
迷客夏門市限定推出「白甘蔗青茶買1送1」。圖／迷客夏提供
迷客夏門市限定推出「白甘蔗青茶買1送1」。圖／迷客夏提供

剛過完新年連假，開工後身體還沒有醒過來嗎？「迷客夏」即日起推出「白甘蔗青茶」買1送1優惠，另外「CoCo」則推出「冬韻擂焙珍奶」買1送1，透過手搖飲品的香甜滋味，為開工民眾加油打氣。

「迷客夏」自即日起至2月25日期間，推出「白甘蔗青茶(L)」買1送1優惠，每人每筆訂單限購兩組，數量有限，送完為止。另外即日起至3月1日期間，針對LINE禮物迷客夏旗艦館也推出限時優惠，購買或贈送「白甘蔗青茶」L杯喜客券，指定品完成兌換後，購買或送禮者即可獲得一杯「琥珀高峰烏龍」L杯喜客券1份，活動限量10,000份，每位LINE禮物帳號限購1組。

除了開工活動，迎接農曆正月初九天公生以及品牌好友日，「CoCo」在2月25日推出「冬韻擂焙珍奶」買1送1優惠，凡於線上平台領券預定冬韻擂焙珍奶，即可享第二杯0元，現省70元。同時在3月1日至3月31日期間，凡於CoCo Line官方帳號領券點餐，即可享指定品項「2杯88元」限時優惠，包括28茉粉角輕乳茶(L)、綠茶養樂多(L)、金桔檸檬(L)等人氣品項，均享任選2杯88元。

CoCo限時推出「冬韻擂焙珍奶」買1送1優惠。圖／CoCo提供
CoCo限時推出「冬韻擂焙珍奶」買1送1優惠。圖／CoCo提供

開工 甘蔗 珍奶

延伸閱讀

2026新北燈會 人氣IP線條小狗萌翻全場

《鍊金工房》官方談人氣角「萊莎」設計理念：希望落在「廣泛審美光譜中間」

偷「市場垃圾」做燒烤？東京人氣居酒屋爆食安黑幕 30公斤魚骨全是贓物

紅包守衛戰！LINE、Whoscall、趨勢科技化身科技護身符打造防詐全攻略

相關新聞

經典賽台日大戰3月6日對決 宏匯廣場500吋巨幕直播打造應援現場

2026世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）即將在3月5日至3月17日展開，全民瘋棒...

迷客夏、CoCo限時「買1送1」！還有人氣飲品2杯88、LINE禮物買1送1

剛過完新年連假，開工後身體還沒有醒過來嗎？「迷客夏」即日起推出「白甘蔗青茶」買1送1優惠，另外「CoCo」則推出「冬韻擂...

三商炸雞「炸雞買5送6」現省432元！肯德基「全新A＋B」最高現享44折

新春開工，「三商炸雞」首度推出港風「避風塘炸雞」，將炸雞結合外層的金黃蒜酥，帶來濃郁蒜香與層次滋味，自2月24日至3月1...

道安死亡數據「每5筆有1筆失真」交通部祭2策略精進

交通部及衛福部均有交通事故指標數據比較分析，但交通部路政及道安司吳東凌今坦言，交通部統計的30日死亡人數數據，「每5筆就...

經典賽暖身！全家滿額送WBC獨家周邊 foodpanda指定套餐送啦啦隊透卡

全台球迷再度啟動熱血應援模式！2026年WBC世界棒球經典賽即將於3月5日在東京巨蛋開打，中華隊首戰對決澳洲。便利商店與...

台南35年「林家肉燥飯」重新回歸！網友：心目中第一名的肉燥飯

粉絲們久等了！台南人氣小吃「林家肉燥飯」在去年12月盤讓之後，近日宣佈於即日起正式回歸，同時調整菜單品項與價格。隨著消息...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。