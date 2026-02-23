迷客夏、CoCo限時「買1送1」！還有人氣飲品2杯88、LINE禮物買1送1

剛過完新年連假，開工後身體還沒有醒過來嗎？「迷客夏」即日起推出「白甘蔗青茶」買1送1優惠，另外「CoCo」則推出「冬韻擂焙珍奶」買1送1，透過手搖飲品的香甜滋味，為開工民眾加油打氣。

「迷客夏」自即日起至2月25日期間，推出「白甘蔗青茶(L)」買1送1優惠，每人每筆訂單限購兩組，數量有限，送完為止。另外即日起至3月1日期間，針對LINE禮物迷客夏旗艦館也推出限時優惠，購買或贈送「白甘蔗青茶」L杯喜客券，指定品完成兌換後，購買或送禮者即可獲得一杯「琥珀高峰烏龍」L杯喜客券1份，活動限量10,000份，每位LINE禮物帳號限購1組。

除了開工活動，迎接農曆正月初九天公生以及品牌好友日，「CoCo」在2月25日推出「冬韻擂焙珍奶」買1送1優惠，凡於線上平台領券預定冬韻擂焙珍奶，即可享第二杯0元，現省70元。同時在3月1日至3月31日期間，凡於CoCo Line官方帳號領券點餐，即可享指定品項「2杯88元」限時優惠，包括28茉粉角輕乳茶(L)、綠茶養樂多(L)、金桔檸檬(L)等人氣品項，均享任選2杯88元。 CoCo限時推出「冬韻擂焙珍奶」買1送1優惠。圖／CoCo提供