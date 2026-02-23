經典賽台日大戰3月6日對決 宏匯廣場500吋巨幕直播打造應援現場
2026世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）即將在3月5日至3月17日展開，全民瘋棒球的時刻又來了。其中，又以3月6日在東京巨蛋開打的「台日大戰」最為熱血沸騰，門票甫開賣即秒殺。為了迎接全台棒球迷關切的重要賽事，宏匯廣場3月6日晚間18：00將在一樓咖啡廊道，熱血直播台日對決，透過500吋大螢幕全程放送，歡迎所有喜愛棒球的朋友進場應援。
為了營造最具臨場感的應援氛圍，3月6日台日大戰當天，宏匯廣場除了出動500吋巨幕，更邀請專業應援團長比照球場應援節奏，帶領全場球迷齊聲吶喊口號。
看球賽配美食更對味，宏匯廣場將球場美食街直接搬進現場，同步販售 「21世紀風味館」香噴烤雞系列餐點、「繼光香香雞」經典台式鹹酥雞以及「PRESERVE」人氣麵包，讓球迷熱血吶喊之餘，還能佐美食補充能量。
若想全程參與經典賽賽事的球迷，館內餐廳「麥漢堡」經典賽期間（3月5日至3月17日）同步提供轉播服務，讓球迷享受露天看比賽的熱鬧氛圍。
宏匯廣場也祭出會員限定球迷福利，只要超級匯會員當天消費滿500元，即可領取 「應援大禮包」（含加油棒一對＋國旗紋身貼紙）與 「勝負預測摸彩券」一張，只要精準預測成功心中支持的勝隊，就有機會將棒球紀念款金幣帶回家。同時還有「麥漢堡」熱血贊助，將額外抽出10 組「任一漢堡系列 + 200元取酒卡」經典賽限定組合。
