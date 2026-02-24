日本爆紅超多人敲碗！免開火就能出四菜一湯的全新微波神器來了

春節假期結束，許多人趕著開工回家或回到租屋處，經過一年難得的喘息後，新一年的煮飯難題又浮上檯面，外食族想吃的健康，苦於沒空間、不會煮，小資族想吃的快速方便，備料洗碗的勞累讓煮飯的心沒幾天就冷卻下來，究竟該怎麼省時、健康的享用到一桌好料，就成了網友熱烈討論的話題。

由擁有多年廚具開發經驗的台灣團隊緯和有限公司設計打造，攜手擁有多年募資經驗的有．設計團隊，將於2月24日早上10：30，於嘖嘖平台上推出【無需開火、多用途和快速料裡」的全新廚房神器，”DR.COOK 微波卡滋鍋”，只需要一台微波爐，從熱壓吐司到煎牛排通通都能成功出爐，一經公布立刻引起眾多網友熱議，究竟有什麼魅力？

圖/有你共創提供

“DR.COOK 微波卡滋鍋”是一款專為微波爐設計的料理鍋具，由於微波加熱方式是引起食物分子震盪來快速加熱，然而遇上金屬，會產生反射和電弧現象導致爆炸，因此微波爐一般只做退冰或加熱熟食，那麼，是否只要解決微波爐不能用金屬鍋的問題，就能擴展更多的料理可能呢？

“DR.COOK 微波卡滋鍋”能夠將微波爐發送的微波直接吸收，轉化為熱能，進而升高烤盤溫度，讓微波能量直接「烤」或「煎」熟食物，來達到加熱的目的，並且通過合理的角度、形狀設計均勻加熱，由於溫度極高，甚至能輕鬆做出讓食物變好吃的「梅納反應」喔！

圖/有你共創提供

“DR.COOK 微波卡滋鍋”總共設計了四種鍋型，分別是長形鍋、方形鍋、熱壓麵包夾與熱壓三明治夾，可以根據不同的料理需求選用對應的鍋型，就能做出煎、炒、燙、煮、烤、蒸等六種常見的料理方式，使用方式也很簡單，把食物備料切好，放入鍋具，依照使用說明建議或個人口味，選擇適當的加熱時長，最快3分鐘就可以做出熱壓吐司，10分鐘就能享用煎鮭魚、煎牛排或炒飯！材質通過SGS無毒無重金屬檢測，非常適合想省時間吃到自己煮的美食，或是租屋處不能開明火，只有微波爐的你入手喔！

“DR.COOK 微波卡滋鍋”由有．設計團隊於2月24日早上10：30在嘖嘖平台推出，首發超早鳥優惠最低38折起，無論你是料理小白、忙碌上班族或是料理高手，這款微波爐專用鍋具，絕對能讓你對料理有全新體驗喔！商品詳情請見嘖嘖平台與官方粉絲團。

嘖嘖募資平台

官方粉絲專頁