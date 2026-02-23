三商炸雞「炸雞買5送6」現省432元！肯德基「全新A＋B」最高現享44折
新春開工，「三商炸雞」首度推出港風「避風塘炸雞」，將炸雞結合外層的金黃蒜酥，帶來濃郁蒜香與層次滋味，自2月24日至3月16日限時開賣，活動期間外帶5塊避風塘炸雞，加送6塊義式炸雞，原價765元，特價333元，現省432元。另外外帶「20隻爆打檸檬胡椒桶」原價480元，特價199元；外帶「6塊炸雞桶」原價390元，特價199元。
「福勝亭」則針對新春端出雙人定食優惠，即日起至2月28日，憑活動截圖至門市即可兌換。雙人套餐共有兩種組合方案，包括「開運豬排定食＋鮮嫩炸雞柳定食」、「開運豬排定食＋和風咖哩雞肉定食」，均搭配涼拌小菜1份與飲料2杯，原價555元，特價399元。針對三商i美食會員並有開工紅包贈點回饋，2月23日門市單筆消費滿250元加贈10點。
肯德基自2月24日起推出全新「A＋B=$49 / $69 天天肯定省」超值方案，提供多種A＋B搭配組合。其中「$69天天肯定省」中，A區提供有「花生吮指嫩雞蛋堡、吮指嫩雞蛋堡、咔啦脆雞、八塊上校雞塊」等4種選擇，B區則提供「雙色轉轉QQ球、薯餅、百事可樂(中)、原味蛋撻-超極酥、玉米濃湯(小)」等5種選擇，搭配價均為69元，最高享44折、現省88元。
「$49天天肯定省」方案中，A區提供「黃金超蝦塊、薯餅、四塊上校雞塊、雙色轉轉QQ球」等4種選擇，B區則有「百事可樂（小）、七喜（小）、檸檬紅茶（小）、無糖紅茶（小）」等4種選擇，搭配價均為49元，最高現省43元。另外自2月24日起，肯德基也推出多款優惠碼方案，優惠碼「50483」享7塊咔啦脆雞299元、「50484」享6顆原味蛋撻-超極酥禮盒199元。
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。