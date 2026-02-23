快訊

三商炸雞「炸雞買5送6」現省432元！肯德基「全新A＋B」最高現享44折

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
肯德基推出全新組合方案與開春優惠。圖／肯德基提供
肯德基推出全新組合方案與開春優惠。圖／肯德基提供

新春開工，「三商炸雞」首度推出港風「避風塘炸雞」，將炸雞結合外層的金黃蒜酥，帶來濃郁蒜香與層次滋味，自2月24日至3月16日限時開賣，活動期間外帶5塊避風塘炸雞，加送6塊義式炸雞，原價765元，特價333元，現省432元。另外外帶「20隻爆打檸檬胡椒桶」原價480元，特價199元；外帶「6塊炸雞桶」原價390元，特價199元。

「福勝亭」則針對新春端出雙人定食優惠，即日起至2月28日，憑活動截圖至門市即可兌換。雙人套餐共有兩種組合方案，包括「開運豬排定食＋鮮嫩炸雞柳定食」、「開運豬排定食＋和風咖哩雞肉定食」，均搭配涼拌小菜1份與飲料2杯，原價555元，特價399元。針對三商i美食會員並有開工紅包贈點回饋，2月23日門市單筆消費滿250元加贈10點。

肯德基自2月24日起推出全新「A＋B=$49 / $69 天天肯定省」超值方案，提供多種A＋B搭配組合。其中「$69天天肯定省」中，A區提供有「花生吮指嫩雞蛋堡、吮指嫩雞蛋堡、咔啦脆雞、八塊上校雞塊」等4種選擇，B區則提供「雙色轉轉QQ球、薯餅、百事可樂(中)、原味蛋撻-超極酥、玉米濃湯(小)」等5種選擇，搭配價均為69元，最高享44折、現省88元。

「$49天天肯定省」方案中，A區提供「黃金超蝦塊、薯餅、四塊上校雞塊、雙色轉轉QQ球」等4種選擇，B區則有「百事可樂（小）、七喜（小）、檸檬紅茶（小）、無糖紅茶（小）」等4種選擇，搭配價均為49元，最高現省43元。另外自2月24日起，肯德基也推出多款優惠碼方案，優惠碼「50483」享7塊咔啦脆雞299元、「50484」享6顆原味蛋撻-超極酥禮盒199元。

三商炸雞新推出「避風塘炸雞」。圖／三商炸雞提供
三商炸雞新推出「避風塘炸雞」。圖／三商炸雞提供
肯德基推出全新「A＋B=$49 / $69 天天肯定省」超值方案。圖／肯德基提供
肯德基推出全新「A＋B=$49 / $69 天天肯定省」超值方案。圖／肯德基提供
「福勝亭」針對新春端出雙人定食優惠。圖／福勝亭提供
「福勝亭」針對新春端出雙人定食優惠。圖／福勝亭提供

