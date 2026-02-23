星宇航空首度插旗韓國 6/1開航「台北／台中－釜山」
星宇航空今天宣布將於6月1日起開闢全新「台北／台中－釜山」航線，不但是星宇航空首條韓國航線，也是全台唯一提供台中直飛釜山的航空公司。星宇航空本次以「雙城市雙航點」布局，串聯台北與台中，打造更具彈性的航班時段，滿足自由行、親子旅遊與短天數度假等多元需求，為中台灣旅客帶來前所未有的便利選擇，將於2026年2月25日全面開賣。
星宇航空翟健華執行長表示，釜山為韓國重要的港都城市，兼具產業能量、城市風格與旅遊魅力。此航線的開闢不僅完善星宇航空整體國際航網布局，更象徵正式進軍韓國市場的重要里程碑。本次同步開闢台北與台中直飛航線，成為全台率先提供台中直航釜山的航空公司，除完善北、中兩地航網配置，也回應過往台中旅客需北上或轉機的不便，展現深耕中台灣市場的長期規劃，進一步提升台、韓雙向旅客往返的便利性與旅遊體驗。
星宇航空航網橫跨亞洲及北美，整體航網已拓展至31個城市、37條航線，北美航點包含洛杉磯、加州安大略、舊金山、西雅圖及鳳凰城；亞洲航網則涵蓋越南、菲律賓、印尼、馬來西亞、新加坡、泰國、日本、香港及澳門等主要城市。機隊方面，依營運規劃穩健擴充機隊規模，今年將陸續引進14架新機，包含3架A321neo、5架A330neo及6架A350-1000，以因應中長程與區域航線的多元需求。
