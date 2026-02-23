快訊

海角七號「阿嘉的家」遊客拍照驚見背後靈 屋主這樣解讀

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「不失誤就賺」：簡直人體印鈔機

男偶像驚傳持古柯鹼、大麻被捕 飯店群聚吸毒現行犯

道安死亡數據「每5筆有1筆失真」交通部祭2策略精進

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部及衛福部均有交通事故指標數據比較分析，但交通部路政及道安司吳東凌坦言，交通部統計的30日死亡人數數據，「每5筆就有1筆失真」。記者胡瑞玲／攝影
交通部及衛福部均有交通事故指標數據比較分析，但交通部路政及道安司吳東凌坦言，交通部統計的30日死亡人數數據，「每5筆就有1筆失真」。記者胡瑞玲／攝影

交通部及衛福部均有交通事故指標數據比較分析，但交通部路政及道安司吳東凌今坦言，交通部統計的30日死亡人數數據，「每5筆就有1筆失真」，主要是定義範圍較廣，未來將以A1數據作為與各縣市政府每月檢討重點，另也將優化「道安總動員」網站，參考美日做法進行改版。

根據統計，交通部統計近5年的道安死亡人數，分別為2020年2972人、2021年2962人、2022年3064人、2023年3023人、2024年2950人；但衛福部統計數據為2020年2644人、2021年2589人、2022年2658人、2023年2591人、2024年2426人。

吳東凌說明，交通部道安死亡人數數據來自內政部警政及戶政系統，定義範圍相對寬鬆，資料中可能包含自然死亡或其他意外死亡；但衛福部數據是由健保資料庫匯入其資料庫，該數據較為專業嚴謹，資料經過醫療專業及國際標準檢視，且經WHO ICD-10國際疾病分類標準，較為準確。

舉例來說， 1台車載4個人出了車禍，警察會登記4人的身分證，若4人中有人在30天內往生，就會納入交通部統計數據；但衛福部數據會再針對該人是否因為車禍而死亡，還是自然死亡或其他原因死亡。

吳東凌坦言，交通部每月都會公布30日道安死亡人數，但「每5筆就有1筆失真」，且交通部及衛福部資料差距逐年擴大，從2020年道安死亡人數差距328人（11％），2024年差距更達524人（17.7%）創新高，預估2031年差距將高達20％，對於交通部做道安分析會造成很大困擾。

吳東凌進一步指出，2024年關鍵關鍵績效指標數據落差，高齡死亡人數差距218人、機車50人、九阿41人、行人6人、兒少5人，差距擴大原因為國內人口結構改變，超高齡社會中，高齡自然死亡人數逐年增加。

其中，高齡事故死亡人數占總死亡人數42.5％ 交通部與衛福部數據落差最大，且逐年擴大，2024年差距218人（17.4％），交通部統計其改善幅度為2.1％，但衛福部統計數據改善幅度已達5.7％。

近年來高齡人口快速增加，因此「每萬高齡人口死亡率」更能展現道安改善真實績效，但交通部統計為6.3％，而衛福部則是9.7%，顯示實際改善幅度比交通部評估的更好；另外，行人事故死亡數據是唯一每年都下降。

吳東凌表示，下個階段會有2個改變，包含數據更加精準、資料更新更即時。他說，交通部過去都用30日道安死亡人數作為檢討標準，但該數據統計較不即時，每3個月更新一次，因此，未來與各縣市檢討數據會以A1（交通事故發生當場或在24小時內死亡）為每月檢討目標。

吳東凌說，由於交通部每月都會公布道安數據，衛福部則是每年8月公布，因此兩部會數據不會統一，但交通部每月的道安記者會仍會公布數據。

另外，公開統計數據的「道安總動員」網站也會進行優化，吳東凌說，目前網站給予數據太多、太雜亂，之後會參考美國、日本道安資訊網進行改版，精簡網站內容。

交通部及衛福部均有交通事故指標數據比較分析，但交通部路政及道安司吳東凌坦言，交通部統計的30日死亡人數數據，「每5筆就有1筆失真」。記者胡瑞玲／攝影
交通部及衛福部均有交通事故指標數據比較分析，但交通部路政及道安司吳東凌坦言，交通部統計的30日死亡人數數據，「每5筆就有1筆失真」。記者胡瑞玲／攝影

死亡率 交通部

延伸閱讀

過年國旅日均73萬人次成長109% 交長陳世凱高喊：新春開紅盤

苗14線拓寬拆除錦成橋 3月2日起封閉214天

美規車可依市場需求導入　交通部將強化審驗與上市後監管

春節首日路況良好 交通部提醒可善用幸福公路APP即時掌握路況

相關新聞

台南35年「林家肉燥飯」重新回歸！網友：心目中第一名的肉燥飯

粉絲們久等了！台南人氣小吃「林家肉燥飯」在去年12月盤讓之後，近日宣佈於即日起正式回歸，同時調整菜單品項與價格。隨著消息...

星宇航空首度插旗韓國！6月起台北天天直飛釜山 台中線獨家直航

星宇航空今天宣布拓展韓國航網版圖，今年6月1日起開闢全新「台北／台中到釜山」航線，為星宇航空首條韓國航線，成為全台唯一提...

道安死亡數據「每5筆有1筆失真」交通部祭2策略精進

交通部及衛福部均有交通事故指標數據比較分析，但交通部路政及道安司吳東凌今坦言，交通部統計的30日死亡人數數據，「每5筆就...

經典賽暖身！全家滿額送WBC獨家周邊 foodpanda指定套餐送啦啦隊透卡

全台球迷再度啟動熱血應援模式！2026年WBC世界棒球經典賽即將於3月5日在東京巨蛋開打，中華隊首戰對決澳洲。便利商店與...

餐飲業在春節好旺 王品初一至初四連四天業績破億元

馬年農曆春節國人聚餐熱絡，帶動餐飲業來客踴躍。餐飲龍頭王品表示，自大年初一到初四連續4天單日營收均突破新台幣1億元，刷新...

嘉縣府攜手7-11推燈會聯名水果盒 全台7300門市即日起開賣

2026台灣燈會即將在嘉義縣登場，嘉義縣政府於今天新春開工首日，聯手農業品牌「嘉義優鮮」、統一超商（7-ELEVEN）及...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。