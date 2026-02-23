道安死亡數據「每5筆有1筆失真」交通部祭2策略精進

交通部及衛福部均有交通事故指標數據比較分析，但交通部路政及道安司吳東凌今坦言，交通部統計的30日死亡人數數據，「每5筆就有1筆失真」，主要是定義範圍較廣，未來將以A1數據作為與各縣市政府每月檢討重點，另也將優化「道安總動員」網站，參考美日做法進行改版。

根據統計，交通部統計近5年的道安死亡人數，分別為2020年2972人、2021年2962人、2022年3064人、2023年3023人、2024年2950人；但衛福部統計數據為2020年2644人、2021年2589人、2022年2658人、2023年2591人、2024年2426人。

吳東凌說明，交通部道安死亡人數數據來自內政部警政及戶政系統，定義範圍相對寬鬆，資料中可能包含自然死亡或其他意外死亡；但衛福部數據是由健保資料庫匯入其資料庫，該數據較為專業嚴謹，資料經過醫療專業及國際標準檢視，且經WHO ICD-10國際疾病分類標準，較為準確。

舉例來說， 1台車載4個人出了車禍，警察會登記4人的身分證，若4人中有人在30天內往生，就會納入交通部統計數據；但衛福部數據會再針對該人是否因為車禍而死亡，還是自然死亡或其他原因死亡。

吳東凌坦言，交通部每月都會公布30日道安死亡人數，但「每5筆就有1筆失真」，且交通部及衛福部資料差距逐年擴大，從2020年道安死亡人數差距328人（11％），2024年差距更達524人（17.7%）創新高，預估2031年差距將高達20％，對於交通部做道安分析會造成很大困擾。

吳東凌進一步指出，2024年關鍵關鍵績效指標數據落差，高齡死亡人數差距218人、機車50人、九阿41人、行人6人、兒少5人，差距擴大原因為國內人口結構改變，超高齡社會中，高齡自然死亡人數逐年增加。

其中，高齡事故死亡人數占總死亡人數42.5％ 交通部與衛福部數據落差最大，且逐年擴大，2024年差距218人（17.4％），交通部統計其改善幅度為2.1％，但衛福部統計數據改善幅度已達5.7％。

近年來高齡人口快速增加，因此「每萬高齡人口死亡率」更能展現道安改善真實績效，但交通部統計為6.3％，而衛福部則是9.7%，顯示實際改善幅度比交通部評估的更好；另外，行人事故死亡數據是唯一每年都下降。

吳東凌表示，下個階段會有2個改變，包含數據更加精準、資料更新更即時。他說，交通部過去都用30日道安死亡人數作為檢討標準，但該數據統計較不即時，每3個月更新一次，因此，未來與各縣市檢討數據會以A1（交通事故發生當場或在24小時內死亡）為每月檢討目標。

吳東凌說，由於交通部每月都會公布道安數據，衛福部則是每年8月公布，因此兩部會數據不會統一，但交通部每月的道安記者會仍會公布數據。

另外，公開統計數據的「道安總動員」網站也會進行優化，吳東凌說，目前網站給予數據太多、太雜亂，之後會參考美國、日本道安資訊網進行改版，精簡網站內容。