經典賽暖身！全家滿額送WBC獨家周邊 foodpanda指定套餐送啦啦隊透卡
全台球迷再度啟動熱血應援模式！2026年WBC世界棒球經典賽即將於3月5日在東京巨蛋開打，中華隊首戰對決澳洲。便利商店與外送平台同步動員，打造全方位應援補給網。
全家便利商店為此次官方指定合作夥伴，推出「2026 WBC經典在全家」系列活動，集結商品換裝、滿額贈與店舖應援，邀全民力挺中華隊。即日起至3月17日，全家將20款人氣商品換上WBC主題包裝，涵蓋三明治、夯番薯、熱狗堡、FamiCollection天然水、鹼性離子水、氣泡水，以及鹹甜爆米花、海鹽薯條與黑炫酷繽沙等，融入中華隊代表色與棒球元素，打造沉浸式應援氛圍，讓球迷隨時補充熱血能量。
此外，即日起至3月17日祭出全店滿額贈，單筆消費滿299元，可免費兌換官方授權獨家贈品2選1，包括WBC雙面金屬鑰匙圈或WBC寶特瓶束口袋，實用又有紀念意義，全台各限量50,000份，送完為止。而1月份有參與應援影像募集的球迷們，全家也已將每一位參與球迷的熱血臉譜，拼貼組合成中華隊球員英姿，即日起於全台店舖電子看板輪播，匯聚「最佳第10人」的熱情能量，為經典賽提前集氣。
外送平台foodpanda則是整合線上點餐與線下應援活動，推出多項優惠陪球迷挺台灣。即日起輸入優惠碼「美食棒棒達」，指定餐點享7折；同時攜手全聯福利中心祭出生鮮雜貨1元起優惠，聯名卡友隱藏加碼登錄最高回饋120胖達幣。
應援怎麼能少了啦啦隊？foodpanda特別攜手CT AMAZE啦啦隊女孩，推出全新「台灣熊勇」啦啦隊女孩精裝透卡盲包，活動期間訂購指定店家CT AMAZE限定應援套餐，即可隨機獲得1款啦啦隊透卡，卡面集結峮峮、林襄、秀秀子、孟潔、瑟七、一粒等高人氣啦啦隊成員，全套12款，另含1款隱藏版等你來收藏。
另外，2月25日起至3月8日foodpanda也將參與多場線下應援活動，並準備線下限定驚喜禮包與球迷同場吶喊，線上、線下不間斷，一同感受比賽的熱血時刻。
