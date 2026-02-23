台南35年「林家肉燥飯」重新回歸！網友：心目中第一名的肉燥飯

粉絲們久等了！台南人氣小吃「林家肉燥飯」在去年12月盤讓之後，近日宣佈於即日起正式回歸，同時調整菜單品項與價格。隨著消息出爐，粉絲們也開心表示「心目中第一名的肉燥飯」、「我的肉燥飯回來了，好開心」、「熟悉的口味又回來了」

自1990開業至今的「林家肉燥飯」，最初自南園街養生市場起家，後搬遷至安和路一段。店內提供平價的「肉燥飯」，另外還有魯豆腐、滷蛋、海產粥、海鮮湯等品項，深獲許多在地民眾喜愛，甚至總統賴清德任職副總統時也曾到店用餐。此外，林家肉燥飯二代為創作歌手阿雞GLOJ，有時在店中也能看見他幫忙的身影。

2025年底，林家肉燥飯發布「下台一鞠躬」公告，宣佈老闆決定退休並盤讓店面，當時也引起許多粉絲的不捨。近日林家肉燥飯也宣佈，經協調後決定於即日起重新回歸，但因人手有限，中午便當菜色停售，另外鮮魚湯、鮮魚粥、小卷湯、乾小卷也同樣停售，針對菜單品項價目調漲。其中招牌的「肉燥飯」調漲5元，由原本的小碗10元漲成15元，大碗則漲為25元，其他部份湯品與粥品也有10元漲幅。 開業35年的林家肉燥飯即將重新回歸。圖／擷取自林家肉燥飯粉絲頁