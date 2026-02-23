聽新聞
0:00 / 0:00
台南35年「林家肉燥飯」重新回歸！網友：心目中第一名的肉燥飯
粉絲們久等了！台南人氣小吃「林家肉燥飯」在去年12月盤讓之後，近日宣佈於即日起正式回歸，同時調整菜單品項與價格。隨著消息出爐，粉絲們也開心表示「心目中第一名的肉燥飯」、「我的肉燥飯回來了，好開心」、「熟悉的口味又回來了」
自1990開業至今的「林家肉燥飯」，最初自南園街養生市場起家，後搬遷至安和路一段。店內提供平價的「肉燥飯」，另外還有魯豆腐、滷蛋、海產粥、海鮮湯等品項，深獲許多在地民眾喜愛，甚至總統賴清德任職副總統時也曾到店用餐。此外，林家肉燥飯二代為創作歌手阿雞GLOJ，有時在店中也能看見他幫忙的身影。
2025年底，林家肉燥飯發布「下台一鞠躬」公告，宣佈老闆決定退休並盤讓店面，當時也引起許多粉絲的不捨。近日林家肉燥飯也宣佈，經協調後決定於即日起重新回歸，但因人手有限，中午便當菜色停售，另外鮮魚湯、鮮魚粥、小卷湯、乾小卷也同樣停售，針對菜單品項價目調漲。其中招牌的「肉燥飯」調漲5元，由原本的小碗10元漲成15元，大碗則漲為25元，其他部份湯品與粥品也有10元漲幅。
🐴金馬報喜迎新年
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。