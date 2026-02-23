7-ELEVEN開工應援 推咖啡買2送2、39元超值早餐 地瓜第2件7折助飲控

年後開工，上班族一邊收心、同時也要為過年大魚大肉還熱量債，帶動「輕食便當」、「沙拉」、「三明治」、「雞胸肉」、「即食蛋」等品項買氣升溫。7‑ELEVEN鎖定開工商機，整合鮮食、咖啡與茶飲，推出多款超值組合與飲品優惠，替上班族加油打氣。

7-ELEVEN觀察，年後輕食需求明顯提升，消費者偏好自由搭配輕滷時蔬、茶葉蛋、雞胸肉與香蕉等單品，打造個人化套餐。開工期間主推一日野菜沙拉、地瓜、以及取得「100%無添加驗證」的原型食物。凱薩雞肉沙拉、21Plus義式烤雞堅果沙拉，也於包裝標示蛋白質含量，讓消費者更清楚掌握營養攝取；「Simple Fit」系列餐盒提供2份蔬菜、1份蛋白質、1份澱粉的211餐盤配置，助攻飲食均衡好選擇。

早餐時段同步加碼，即日起至2月26日，9款指定早餐可搭配CITY CAFE中杯美式或麥仔茶享39元優惠，涵蓋炭火燒肉、櫸木燻雞等御飯糰及多款三明治、麵包與小蛋糕；現蒸地瓜、馬鈴薯、蒸玉米至3月3日前任選第2件7折，滿足外食族清爽飲食需求。

迎接開工日與228連假，咖啡優惠也火力全開。即日起至2月26日展開Back To Office活動，特大濃萃美式2送2、特大濃萃拿鐵2送1；CITY PRIMA精品大美式與精品大馥芮白亦有買2送2。2月28日前再推指定風味拿鐵第2杯10元等優惠，線上OPENPOINT行動隨時取亦祭出特選系列買8送8與200元組合價，想要寄杯別錯過。

看好健康茶飲與搭餐比例攀升，7-ELEVEN也預告3月4日起推出CITY TEA蕎麥系列新品，包括黃金蕎麥茶、黃金蕎麥奶茶、黑糖粿粉蕎麥茶，主打台產蕎麥焙炒穀香，上市享2杯99元優惠，從輕食到咖啡、茶飲一次到位，為新年度加滿能量。 7-ELEVEN瞄準健康飲品趨勢與茶飲搭餐比例增加，預告將自3月4日起CITY TEA推全新蕎麥系列飲品。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN集結逾百款超值早餐、蛋白系餐盒、原型食物為開工開學補充正能量。圖／7-ELEVEN提供 推薦「Simple Fit」蛋白質系列鮮食商品，特別為外食族設計不同類型的沙拉餐、輕食便當，受到許多飲控族喜愛。圖／7-ELEVEN提供 開工、開學日就用美味早餐、蛋白系與原型食物為身體補充正能量，7-ELEVEN人氣「超值組合」提供上百種變化組合。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN i預購即日起至3月10日展開「開工大吉BTO」電商檔期。圖／7-ELEVEN提供