餐飲業在春節好旺 王品初一至初四連四天業績破億元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
餐飲龍頭王品自大年初一到初四連續4天，單日營收均突破新台幣1億元。圖／王品提供
馬年農曆春節國人聚餐熱絡，帶動餐飲業來客踴躍。餐飲龍頭王品表示，自大年初一到初四連續4天單日營收均突破新台幣1億元，刷新台灣上市櫃餐飲集團的新紀錄，累計初一至初五來客數估超越82萬人次，年增近10%。

王品表示，今年春節連假長達9天，集團按往例於除夕公休一日，大年初一起全台364家餐廳開門迎客，國人展現聚餐、走春熱情，不僅三大中餐品牌「享鴨」、「丰禾」、「莆田」業績躍升，「西堤牛排」、「陶板屋」、「聚日式鍋物」、「和牛涮」、「青花驕」、「肉次方」等聚餐品牌來客熱絡。

王品也說，以高質感體驗著稱的「王品牛排」、「夏慕尼」、「阪前鐵板燒」更從2月14日情人節起業績火熱，年節期間表現亮眼，2月17日大年初一到2月20日大年初四，創連續4天單日營收超越新台幣1億元的新紀錄，初二「回娘家」單日營收1.11億元，再次刷新集團單日營收歷史新高紀錄。

王品表示，累計初一至初五，集團來客數估超越82萬人次，較去年同期成長近10%，2月還有外帶與冷凍年菜貢獻與月底228連假估將再挹注業績成長，也看好今年1~2月合計營收有望再創新高。

