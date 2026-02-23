嘉縣府攜手7-11推燈會聯名水果盒 全台7300門市即日起開賣

2026台灣燈會即將在嘉義縣登場，嘉義縣政府於今天新春開工首日，聯手農業品牌「嘉義優鮮」、統一超商（7-ELEVEN）及福和生鮮，推出「台灣燈會聯名水果盒」。超人氣吉祥物「OPEN」現身應援，宣告即日起全台7300間門市正式開賣，讓民眾在賞燈之餘也能品嘗在地鮮甜。

縣長翁章梁表示，2026台灣燈會不僅是觀光盛事，更是行銷在地農業的契機，這次將「嘉義優鮮」與燈會吉祥物「嘉義君」結合，推出聯名木瓜與小番茄盒，希望讓好產品被看見。翁章梁說，去年嘉義受颱風影響，農民努力復耕，如今優質果品走進全台通路，展現了產業韌性，邀請大家吃水果看燈會。

此次聯名水果盒包含「蜜香木瓜切片」與「玉女小番茄盒」。其中木瓜導入智慧化管理，果肉鮮紅且口感Q彈；玉女小番茄則在今年2月的小果番茄競賽中，包辦冠、亞、季軍等14個獎項。透過超商通路優勢，即日起至3月15日，全台預計供應10萬盒。

縣農會總幹事黃貞瑜表示，許多鄉親期待來嘉義走走，除了精彩燈區與馬力歐專區外，嘉義強項的木瓜與小番茄也同步上架。黃貞瑜說，木瓜盒採即開即食設計，方便不擅處理水果的消費者；玉女小番茄則具備皮薄、甜而不膩的特色，透過與統一超商合作，讓更多人認識嘉義農產。 嘉義縣新春開工傳捷報，小果番茄競賽獲獎果品聯名燈會搶鮮上架。記者李宗祐／攝影 嘉縣府攜手7-11推燈會聯名水果盒 全台7300間門市即日起開賣。記者李宗祐／攝影 2026台灣燈會在嘉義，翁章梁開箱聯名水果盒邀民眾品嘗嘉義優鮮。記者李宗祐／攝影 嘉義優鮮強強聯手統一超商，燈會聯名木瓜與小番茄盒限量10萬盒。記者李宗祐／攝影