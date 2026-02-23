快訊

實測成功！教你安卓手機、蘋果iPhone AirDrop互傳照片 免開第三方APP

川普擬2階段打到伊朗屈服！美媒曝伊代理勢力密謀 恐襲美在2地區據點

離譜！高雄警員備勤睡死 還有副所長值勤嚼檳榔

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉縣府攜手7-11推燈會聯名水果盒 全台7300門市即日起開賣

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉縣府攜手7-11推燈會聯名水果盒 全台7300間門市即日起開賣。記者李宗祐／攝影
嘉縣府攜手7-11推燈會聯名水果盒 全台7300間門市即日起開賣。記者李宗祐／攝影

2026台灣燈會即將在嘉義縣登場，嘉義縣政府於今天新春開工首日，聯手農業品牌「嘉義優鮮」、統一超商（7-ELEVEN）及福和生鮮，推出「台灣燈會聯名水果盒」。超人氣吉祥物「OPEN」現身應援，宣告即日起全台7300間門市正式開賣，讓民眾在賞燈之餘也能品嘗在地鮮甜。

縣長翁章梁表示，2026台灣燈會不僅是觀光盛事，更是行銷在地農業的契機，這次將「嘉義優鮮」與燈會吉祥物「嘉義君」結合，推出聯名木瓜與小番茄盒，希望讓好產品被看見。翁章梁說，去年嘉義受颱風影響，農民努力復耕，如今優質果品走進全台通路，展現了產業韌性，邀請大家吃水果看燈會。

此次聯名水果盒包含「蜜香木瓜切片」與「玉女小番茄盒」。其中木瓜導入智慧化管理，果肉鮮紅且口感Q彈；玉女小番茄則在今年2月的小果番茄競賽中，包辦冠、亞、季軍等14個獎項。透過超商通路優勢，即日起至3月15日，全台預計供應10萬盒。

縣農會總幹事黃貞瑜表示，許多鄉親期待來嘉義走走，除了精彩燈區與馬力歐專區外，嘉義強項的木瓜與小番茄也同步上架。黃貞瑜說，木瓜盒採即開即食設計，方便不擅處理水果的消費者；玉女小番茄則具備皮薄、甜而不膩的特色，透過與統一超商合作，讓更多人認識嘉義農產。

嘉義縣新春開工傳捷報，小果番茄競賽獲獎果品聯名燈會搶鮮上架。記者李宗祐／攝影
嘉義縣新春開工傳捷報，小果番茄競賽獲獎果品聯名燈會搶鮮上架。記者李宗祐／攝影
嘉縣府攜手7-11推燈會聯名水果盒 全台7300間門市即日起開賣。記者李宗祐／攝影
嘉縣府攜手7-11推燈會聯名水果盒 全台7300間門市即日起開賣。記者李宗祐／攝影
2026台灣燈會在嘉義，翁章梁開箱聯名水果盒邀民眾品嘗嘉義優鮮。記者李宗祐／攝影
2026台灣燈會在嘉義，翁章梁開箱聯名水果盒邀民眾品嘗嘉義優鮮。記者李宗祐／攝影
嘉義優鮮強強聯手統一超商，燈會聯名木瓜與小番茄盒限量10萬盒。記者李宗祐／攝影
嘉義優鮮強強聯手統一超商，燈會聯名木瓜與小番茄盒限量10萬盒。記者李宗祐／攝影

嘉義 台灣燈會 番茄

延伸閱讀

嘉義縣邁入發展關鍵期 翁章梁團拜期勉解決交通、供水壓力

樸仔媽化身睡魔…青森職人跨海操刀 台灣燈會掀台日宗教藝術對話

蕭美琴嘉義發紅包 參拜民雄大士爺廟、南天門太子行宮

2026台灣燈會瑪利歐燈區亮相 打造10公尺主燈、無敵星

相關新聞

嘉縣府攜手7-11推燈會聯名水果盒 全台7300門市即日起開賣

2026台灣燈會即將在嘉義縣登場，嘉義縣政府於今天新春開工首日，聯手農業品牌「嘉義優鮮」、統一超商（7-ELEVEN）及...

星宇航空首度插旗韓國！6月起台北天天直飛釜山 台中線獨家直航

星宇航空今天宣布拓展韓國航網版圖，今年6月1日起開闢全新「台北／台中到釜山」航線，為星宇航空首條韓國航線，成為全台唯一提...

9天連假帶動消費潮 百貨商場業績、來客雙成長

春節9天連假，雖有出國潮影響，但百貨商場人留與業績仍繳出不錯成績單，與去年春節相比，都有一定幅度成長。微風集團表示，春節...

非常AI的一年 2026從劇場、美術館到文學館都瘋AI

一名比利時男子與AI對話後選擇離世，掀起全球對AI倫理與安全的質疑。藝術往往是探索價值觀、社會規範及倫理界線的先鋒，二○...

有行旅／遊歐12天 飽覽4大世界遺產

穿梭捷克、奧地利，走進歐洲最美大城小鎮，一次收藏四座世界遺產：千塔之城「布拉格」，捷克的首都和最大城市，堪稱歐洲歷史與藝...

「Pokémon GO Tour」重返台南各國玩家嗨翻 線上活動228連假接力登場

睽違8年，「Pokémon GO Tour」重返府城掀起熱潮！年假尾聲登場的「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。