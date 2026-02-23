快訊

開學突傳禁訂便當！ 蘭女家長炸鍋怒批「自肥福利社」

簡立峰專欄／履歷「AI對決AI」時代 求職者如何突圍

川普一怒漲全球關稅！歐盟開第一槍強硬表態 傳印度延後赴美簽協議

星宇航空首度插旗韓國！6月起台北天天直飛釜山 台中線獨家直航

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
星宇航空釜山航線以A321neo客機執飛，全艙等共配置188個座位。圖／星宇航空提供
星宇航空釜山航線以A321neo客機執飛，全艙等共配置188個座位。圖／星宇航空提供

星宇航空今天宣布拓展韓國航網版圖，今年6月1日起開闢全新「台北／台中到釜山」航線，為星宇航空首條韓國航線，成為全台唯一提供台中直飛釜山的航空公司，本月25日開賣機票。

星宇航空執行長翟健華長表示，釜山為韓國重要的港都城市，兼具產業能量、城市風格與旅遊魅力。此航線的開闢完善星宇航空整體國際航網布局，更象徵正式進軍韓國市場的重要里程碑。

這次同步開闢台北與台中直飛航線，成為全台率先提供台中直航釜山的航空公司，回應過往台中旅客需北上或轉機的不便。

釜山為韓國第二大城市，有海港景致、時尚百貨、特色咖啡廳及多元美食文化，近年深受台灣旅客喜愛。星宇航空本次以「雙城市雙航點」布局，串聯台北與台中，打造更具彈性的航班時段，滿足自由行、親子旅遊與短天數度假等多元需求。

今年6月1日起將開闢全新「台北／台中到釜山」航線，為星宇航空首條韓國航線。圖／星宇航空提供
今年6月1日起將開闢全新「台北／台中到釜山」航線，為星宇航空首條韓國航線。圖／星宇航空提供

星宇 韓國 釜山

延伸閱讀

星宇航空二度攜手白沙屯媽祖 聯名商品再升級

星宇航空A350-1000今首航東京 桃機水門禮迎新機

星宇航空重飛未按SOP 機師遭罰12萬、公司罰60萬

影／台灣首架A350-1000首航 星宇航空JX802今啟程飛往東京

相關新聞

星宇航空首度插旗韓國！6月起台北天天直飛釜山 台中線獨家直航

星宇航空今天宣布拓展韓國航網版圖，今年6月1日起開闢全新「台北／台中到釜山」航線，為星宇航空首條韓國航線，成為全台唯一提...

9天連假帶動消費潮 百貨商場業績、來客雙成長

春節9天連假，雖有出國潮影響，但百貨商場人留與業績仍繳出不錯成績單，與去年春節相比，都有一定幅度成長。微風集團表示，春節...

非常AI的一年 2026從劇場、美術館到文學館都瘋AI

一名比利時男子與AI對話後選擇離世，掀起全球對AI倫理與安全的質疑。藝術往往是探索價值觀、社會規範及倫理界線的先鋒，二○...

有行旅／遊歐12天 飽覽4大世界遺產

穿梭捷克、奧地利，走進歐洲最美大城小鎮，一次收藏四座世界遺產：千塔之城「布拉格」，捷克的首都和最大城市，堪稱歐洲歷史與藝...

「Pokémon GO Tour」重返台南各國玩家嗨翻 線上活動228連假接力登場

睽違8年，「Pokémon GO Tour」重返府城掀起熱潮！年假尾聲登場的「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台...

商務艙全平躺椅變牙科椅能求償？專家搖頭曝原因：無賠償義務

航空公司臨時更換機型是否能求償？旅遊粉專「蓋瑞哥 機票獵人」指出，多數航空公司運送條款均載明，業者保有調整執飛機型的權利，旅客購買的是從A地到B地的運送服務，而非特定座椅或硬體設備。因此，只要艙等未被降等，例如仍為商務艙，即使從全平躺改為「牙科椅」，原則上航空公司並無賠償義務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。