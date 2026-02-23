星宇航空首度插旗韓國！6月起台北天天直飛釜山 台中線獨家直航

星宇航空今天宣布拓展韓國航網版圖，今年6月1日起開闢全新「台北／台中到釜山」航線，為星宇航空首條韓國航線，成為全台唯一提供台中直飛釜山的航空公司，本月25日開賣機票。

星宇航空執行長翟健華長表示，釜山為韓國重要的港都城市，兼具產業能量、城市風格與旅遊魅力。此航線的開闢完善星宇航空整體國際航網布局，更象徵正式進軍韓國市場的重要里程碑。

這次同步開闢台北與台中直飛航線，成為全台率先提供台中直航釜山的航空公司，回應過往台中旅客需北上或轉機的不便。

釜山為韓國第二大城市，有海港景致、時尚百貨、特色咖啡廳及多元美食文化，近年深受台灣旅客喜愛。星宇航空本次以「雙城市雙航點」布局，串聯台北與台中，打造更具彈性的航班時段，滿足自由行、親子旅遊與短天數度假等多元需求。 今年6月1日起將開闢全新「台北／台中到釜山」航線，為星宇航空首條韓國航線。圖／星宇航空提供