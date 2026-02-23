快訊

桃園60歲身障男離奇失蹤 家人追問才知八旬老父竟將他棄屍埔心溪

離譜！高雄警員備勤睡死 還有副所長值勤嚼檳榔

美最高院不給面子實際是幫解套 川普再祭新關稅傷誰？

聽新聞
0:00 / 0:00

9天連假帶動消費潮 百貨商場業績、來客雙成長

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
遠東SOGO初一福袋開賣首日吸引近500位民眾排隊搶買。圖／遠東SOGO提供
遠東SOGO初一福袋開賣首日吸引近500位民眾排隊搶買。圖／遠東SOGO提供

春節9天連假，雖有出國潮影響，但百貨商場人留與業績仍繳出不錯成績單，與去年春節相比，都有一定幅度成長。微風集團表示，春節檔期呈現「主顧客回流穩定、高端精品與功能型商品雙軌成長」趨勢。

微風指出，2026年春節連假期間，儘管受出國旅遊熱潮與晴朗天氣影響，人流略有分散，但高單價精品市場展現高度抗壓性，珠寶、精品包款與高端名品品牌銷售表現亮眼，九天連假業績成長5%，主顧客回流與春夏新品帶動成長動能明確。

微風也說，精品包款亦成為成長主力，名品服飾同步升溫，服飾品牌於春節汰舊換新與折扣活動加持下全面成長；微風南山則由ACNE STUDIOS、GOLDEN GOOSE與Alexander Wang帶動樓面買氣，顯示家庭客層消費力道穩定。

微風表示，2026年春節檔期，集團整體呈現精品珠寶穩健成長，高端消費展現抗壓韌性；名品服飾與3C家電受惠汰舊換新需求；餐飲聚餐需求爆發，體驗型消費明顯升溫。在出國旅遊熱潮分流之下，高單價商品與高端餐飲仍展現強勁動能，節慶經濟持續發揮關鍵支撐力。

遠東SOGO表示，今年春節連假期間天氣舒適，有不少民眾走春選擇到百貨逛街，整體來客維持穩定，在各業種也有亮眼的銷售動能，各式主題餐飲、美食街、超市表現不俗，且消費者在過年期間都有想要犒賞自己、添購新品，帶動「小確幸型」消費明顯增溫，尤其在男女服飾配件、家庭小家電、寢具床單、文具玩具等都有近3成的成長。

遠東SOGO也說，春節假期前，在國際精品領軍成長拉抬下，復興館整體有一波成長4%的表現，進入春節連假後，國際精品、女鞋與飾品業種持續接力，維持不錯的銷售表現。而觀察因今年的進口水果價格較去年便宜，且貨量充足，亦有效帶動超市的業績。

遠百則表示，長達9天連假讓大家開心走春，暖陽也催出人氣及買氣，遠百全台11家業績成長一成，特別尤其是台中大遠百、板橋大遠百、遠百信義A13餐飲和影城成長都相當搶眼。

環球購物中心指出，全台八店每天湧現滿滿人潮，初一開始「馬吉福袋」買氣炙熱，搭配今年春節檔期加大回饋力度並結合多元滿額贈、會員獨享好康、破百場節慶嘉年華活動四路齊發，帶動春節連假業績成長，對比去年春節檔期成長8%。

春節 連假 出國旅遊

延伸閱讀

春節封關台積電ADR勁揚 法人：台股開市挑戰34000點

大樂透連3天開出頭獎！2縣市幸運兒均分1億元 各抱回5千萬

柯文哲現身嘉義文化路夜市拜年 春節最後周日夜湧合影人潮

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

相關新聞

9天連假帶動消費潮 百貨商場業績、來客雙成長

春節9天連假，雖有出國潮影響，但百貨商場人留與業績仍繳出不錯成績單，與去年春節相比，都有一定幅度成長。微風集團表示，春節...

非常AI的一年 2026從劇場、美術館到文學館都瘋AI

一名比利時男子與AI對話後選擇離世，掀起全球對AI倫理與安全的質疑。藝術往往是探索價值觀、社會規範及倫理界線的先鋒，二○...

有行旅／遊歐12天 飽覽4大世界遺產

穿梭捷克、奧地利，走進歐洲最美大城小鎮，一次收藏四座世界遺產：千塔之城「布拉格」，捷克的首都和最大城市，堪稱歐洲歷史與藝...

「Pokémon GO Tour」重返台南各國玩家嗨翻 線上活動228連假接力登場

睽違8年，「Pokémon GO Tour」重返府城掀起熱潮！年假尾聲登場的「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台...

商務艙全平躺椅變牙科椅能求償？專家搖頭曝原因：無賠償義務

航空公司臨時更換機型是否能求償？旅遊粉專「蓋瑞哥 機票獵人」指出，多數航空公司運送條款均載明，業者保有調整執飛機型的權利，旅客購買的是從A地到B地的運送服務，而非特定座椅或硬體設備。因此，只要艙等未被降等，例如仍為商務艙，即使從全平躺改為「牙科椅」，原則上航空公司並無賠償義務。

澳門新玩法！新濠影滙「全包式度假」正夯：看5公尺機械巨馬、玩親子版賽馬場

每到旅遊旺季，澳門老城區總是人潮湧動。對於追求旅遊品質、尤其是帶著長輩與小孩的家庭客來說，避開擁擠的景點，轉向路氹新城體...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。