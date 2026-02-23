9天連假帶動消費潮 百貨商場業績、來客雙成長

春節9天連假，雖有出國潮影響，但百貨商場人留與業績仍繳出不錯成績單，與去年春節相比，都有一定幅度成長。微風集團表示，春節檔期呈現「主顧客回流穩定、高端精品與功能型商品雙軌成長」趨勢。

微風指出，2026年春節連假期間，儘管受出國旅遊熱潮與晴朗天氣影響，人流略有分散，但高單價精品市場展現高度抗壓性，珠寶、精品包款與高端名品品牌銷售表現亮眼，九天連假業績成長5%，主顧客回流與春夏新品帶動成長動能明確。

微風也說，精品包款亦成為成長主力，名品服飾同步升溫，服飾品牌於春節汰舊換新與折扣活動加持下全面成長；微風南山則由ACNE STUDIOS、GOLDEN GOOSE與Alexander Wang帶動樓面買氣，顯示家庭客層消費力道穩定。

微風表示，2026年春節檔期，集團整體呈現精品珠寶穩健成長，高端消費展現抗壓韌性；名品服飾與3C家電受惠汰舊換新需求；餐飲聚餐需求爆發，體驗型消費明顯升溫。在出國旅遊熱潮分流之下，高單價商品與高端餐飲仍展現強勁動能，節慶經濟持續發揮關鍵支撐力。

遠東SOGO表示，今年春節連假期間天氣舒適，有不少民眾走春選擇到百貨逛街，整體來客維持穩定，在各業種也有亮眼的銷售動能，各式主題餐飲、美食街、超市表現不俗，且消費者在過年期間都有想要犒賞自己、添購新品，帶動「小確幸型」消費明顯增溫，尤其在男女服飾配件、家庭小家電、寢具床單、文具玩具等都有近3成的成長。

遠東SOGO也說，春節假期前，在國際精品領軍成長拉抬下，復興館整體有一波成長4%的表現，進入春節連假後，國際精品、女鞋與飾品業種持續接力，維持不錯的銷售表現。而觀察因今年的進口水果價格較去年便宜，且貨量充足，亦有效帶動超市的業績。

遠百則表示，長達9天連假讓大家開心走春，暖陽也催出人氣及買氣，遠百全台11家業績成長一成，特別尤其是台中大遠百、板橋大遠百、遠百信義A13餐飲和影城成長都相當搶眼。

環球購物中心指出，全台八店每天湧現滿滿人潮，初一開始「馬吉福袋」買氣炙熱，搭配今年春節檔期加大回饋力度並結合多元滿額贈、會員獨享好康、破百場節慶嘉年華活動四路齊發，帶動春節連假業績成長，對比去年春節檔期成長8%。