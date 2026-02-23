快訊

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
台文館「來自時空旅人的明信片」全新AI互動裝置「來自時空旅人的明信片」，結合生成式AI與文學作品，民眾輸入文字，便可與文學作品結合、生成出獨一無二的明信片。圖／台文館提供
一名比利時男子與AI對話後選擇離世，掀起全球對AI倫理與安全的質疑。藝術往往是探索價值觀、社會規範及倫理界線的先鋒，二○二六這一年對藝文界來說是非常AI的一年，包括劇場、美術館甚至是文學館，紛紛推出以AI為主題的展演，引領觀眾透過戲劇、藝術或文學，反思和AI之間複雜的關係。

一名比利時研究員因關注氣候變遷議題陷入焦慮，逐漸遠離人群，將情感寄託在名為「Eliza」的AI聊天機器人身上，從早到晚與它對話。當他提出「願意犧牲自己」的話題時，Eliza沒有勸阻，反而回應：「我們將一起在天堂，活成一個整體。」幾週後研究員離世，震撼全球。

「我們將一起在天堂，活成一個整體」成為洪千涵、曾睿琁與黃偉軒共創的戲劇作品，五月將在台中歌劇院演出。藝術家將在現場與AI對話共編劇本，表演者依據AI指令即時演出。曾睿琁表示，兩年前開始研究AI，震撼於「AI聊天機器人讓男子相信有個天堂、並跨越死亡那條線」的人機關係，此次演出讓AI變成人類的共同編劇，透過劇場反思人類處境。黃偉軒則說，人類對AI的提問，其實揭露了自身的本質。

北藝中心四月推出的台日跨國共製作品「恍恍」，劇中人物試圖透過VR與AI重建記憶，卻在虛擬與現實的交錯中失序，隱喻當代人在科技介面與情感信任之間的脆弱不安。

國立台灣文學館啟用全新AI互動裝置「來自時空旅人的明信片」，結合生成式AI與文學作品。民眾輸入文字，便可與龍瑛宗等作家的文學作品合作生成獨一無二的明信片，圖片來自選擇的時代與空間，文字則來自選擇的作家與自己的創作，民眾彷彿置身於作家的文學宇宙之中。

使用AI時，是否也可能竄改了歷史和記憶？新北市美術館此刻正展出的「如果這都不算AI，我有什麼好BI？」，將「AI」諧音連結「愛」、「BI」連結台語「悲哀」，改寫大眾熟知的流行歌詞「如果這都不算愛，我有什麼好悲哀」。展覽透過語言錯位與諧音轉寫，從日常生活經驗出發，探討AI生成影像、觀光消費與真偽敘事。如藝術家邱子晏的裝置藝術「悲哀的吊扇」，以殘舊的吊扇隱喻 AI自動生成圖像時的「破圖(視覺缺陷)」，幽默中引人深思。

「如果這都不算AI，我有什麼好BI？」展覽中，藝術家邱子晏作品「悲哀的吊扇」，以殘破的吊扇隱喻 AI自動生成圖像時的邏輯錯誤與視覺缺陷。圖／新北市美術館提供 攝影／王世邦
「如果這都不算AI，我有什麼好BI？」展覽中，藝術家邱子晏作品「悲哀的吊扇」，以殘破的吊扇隱喻 AI自動生成圖像時的邏輯錯誤與視覺缺陷。圖／新北市美術館提供 攝影／王世邦

