有行旅／遊歐12天 飽覽4大世界遺產

航空公司臨時更換機型是否能求償？旅遊粉專「蓋瑞哥 機票獵人」指出，多數航空公司運送條款均載明，業者保有調整執飛機型的權利，旅客購買的是從A地到B地的運送服務，而非特定座椅或硬體設備。因此，只要艙等未被降等，例如仍為商務艙，即使從全平躺改為「牙科椅」，原則上航空公司並無賠償義務。

2026-02-22 13:01