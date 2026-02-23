聽新聞
有行旅／遊歐12天 飽覽4大世界遺產
穿梭捷克、奧地利，走進歐洲最美大城小鎮，一次收藏四座世界遺產：千塔之城「布拉格」，捷克的首都和最大城市，堪稱歐洲歷史與藝術最密集的時光劇場。有溫泉之都之稱的捷克「卡羅維瓦利」；捷克最浪漫的世界文化與自然雙重遺產的玫瑰之城「庫倫洛夫」，及世界最美小鎮「哈爾施塔特」，被譽為此生必訪的歐洲夢境之地。四座大城小鎮，每一處都至少停留二天，並安排專業旅拍攝影師季子弘，捕捉童話小鎮時光。
有行旅《我在童話小鎮的日子 哈爾施塔特．庫倫洛夫．卡羅維瓦利．布拉格》十二天九夜旅程，六月十三日至六月二十四日。三月四日旅程說明會。報名請洽：02-8643-3905、8643-3543，或請瀏覽有行旅官網：https://pse.is/8nhmgh
