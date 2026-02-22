快訊

台灣成罪魁禍首？被點名「破壞美中美好氛圍」 恐讓4月川習會胎死腹中

陳光復不慎摔落...昏迷指數從3進步到6 家屬曝能睜開眼、眼球也有反應

foodpanda開工優惠禮包大放送 全家咖啡買2送1、7-ELEVEN第2件7折

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
foodpanda開工禮包大放送，攜手全家、7-ELEVEN祭咖啡限時優惠。圖／foodpanda提供
foodpanda開工禮包大放送，攜手全家、7-ELEVEN祭咖啡限時優惠。圖／foodpanda提供

農曆春節假期即將結束，上班族準備收心迎接開工日，foodpanda推出限時優惠，從超商咖啡到美食外送全面加碼，替消費者補元氣！

2月23日開工日當天，指定用戶於全家便利商店購買指定咖啡品項可享買2送1優惠，於7-ELEVEN則享第2件7折。除兩大超商外，美廉社也祭出買4送4、小北百貨指定咖啡品項提供6.6折優惠，讓消費者在開工首日提神之餘，也能精打細算。

除了咖啡優惠外，美食外送同樣推出專屬折扣，2月23日至2月28日期間，pandapro會員於美食外送單筆消費滿299元，輸入優惠碼「馬上叫外送」可享8.5折，一般用戶則享9折優惠。另2月24日週二於星巴克指定專區消費滿額並輸入「週二星享日」，可現折70元，為開工週增添小確幸。

偏好自取的消費者，foodpanda亦推出外帶自取優惠，2月23日至2月28日，於指定店家單筆消費滿99元可享8折，或享指定店家5折起優惠，每人使用次數無上限，但須為外帶自取並限指定消費者於指定店家使用。

咖啡 外送 foodpanda 全家 7-Eleven

延伸閱讀

當心影響吸收或引起不適 營養師籲4種保健食品別配咖啡一起吞

年後開工少不了咖啡！7-ELEVEN、全家便利商店「限時優惠」為你打氣

咖啡買1送1、炸雞免費吃！2026馬年開工「超商.手搖.速食優惠」懶人包 銅板價補元氣、滿額抽10萬黃金

「和解咖啡」終於有下文？「韓國魚」酸何志偉泡4小時咖啡就下班

相關新聞

foodpanda開工優惠禮包大放送 全家咖啡買2送1、7-ELEVEN第2件7折

農曆春節假期即將結束，上班族準備收心迎接開工日，foodpanda推出限時優惠，從超商咖啡到美食外送全面加碼，替消費者補...

「Pokémon GO Tour」重返台南各國玩家嗨翻 線上活動228連假接力登場

睽違8年，「Pokémon GO Tour」重返府城掀起熱潮！年假尾聲登場的「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台...

商務艙全平躺椅變牙科椅能求償？專家搖頭曝原因：無賠償義務

航空公司臨時更換機型是否能求償？旅遊粉專「蓋瑞哥 機票獵人」指出，多數航空公司運送條款均載明，業者保有調整執飛機型的權利，旅客購買的是從A地到B地的運送服務，而非特定座椅或硬體設備。因此，只要艙等未被降等，例如仍為商務艙，即使從全平躺改為「牙科椅」，原則上航空公司並無賠償義務。

澳門新玩法！新濠影滙「全包式度假」正夯：看5公尺機械巨馬、玩親子版賽馬場

每到旅遊旺季，澳門老城區總是人潮湧動。對於追求旅遊品質、尤其是帶著長輩與小孩的家庭客來說，避開擁擠的景點，轉向路氹新城體...

年後開工少不了咖啡！7-ELEVEN、全家便利商店「限時優惠」為你打氣

年後開工就是要靠咖啡提振精神，7-ELEVEN、全家便利商店都推出限時優惠，為上班族加油打氣，買起來囤貨也划算。

Miu Miu 2026春夏形象廣告 女性的自主、美好與超然

Miu Miu近日發表2026春夏形象廣告，邀請星二代Sateen Besson、Suzanne Lindon、Oliv...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。