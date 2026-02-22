「Pokémon GO Tour」重返台南各國玩家嗨翻 線上活動228連假接力登場

快訊

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「超級之夜」推出的限量手燈。圖／Niantic提供
睽違8年，「Pokémon GO Tour」重返府城掀起熱潮！年假尾聲登場的「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」於臺南都會公園與奇美博物館園區盛大舉行，上萬名訓練家齊聚現場，為春節旅遊再添高峰。

活動會場依主題打造3大棲息地場景「中央村莊」、「海岸研究所」與「山脈地帶」，並設置大型寶可夢造型氣球與拍照裝置，其中3座巨型皮卡丘氣球成為必訪打卡熱點。主舞台則定時舉辦「皮卡丘」與「伊布」見面會，吸引大小朋友爭相合影。夜間更首創光雕秀，於每晚3個指定時段將光影投射至奇美博物館主體建築，營造沉浸式視覺饗宴；搭配晚間5點至7點登場的「超級之夜」超級團體戰，讓玩家從白天一路玩到夜晚。

除了現場拍照打卡，遊戲內容也令玩家超期待，購票可參與限定調查、團體戰與超級團體戰，並有機會遇見首次登場的異色寶可夢及扮裝皮卡丘。超級團體戰中更可挑戰「超級噴火龍Ｘ」、「超級電龍」與「超級暴飛龍」等強力角色，現場設置高密度道館，也大幅提升對戰效率。

本次活動特別設置社群大使帳篷，迎接來自世界各地共70位遊戲社群代表交流互動，其中台港澳地區即有35名，另包括日本、韓國、印度及其他國家代表專程來台，共同見證卡洛斯主題盛會。會場周邊亦集結數十攤美食攤位，讓訓練家在捕捉寶可夢之餘，也能品嚐臺南在地風味。

無法親臨現場的玩家也別太難過，緊接著登場的「Pokémon GO Tour：卡洛斯－全球」將於台灣時間2月28日至3月1日每日10:00至18:00於線上舉行。全球玩家無需購票即可線上體驗以《寶可夢 X／Y》為靈感的卡洛斯主題內容；若欲解鎖專屬特殊調查、獲得額外獎勵並提高異色寶可夢出現機率，也可透過官方Web Store購買全球活動入場券，繼續挑戰卡洛斯冒險旅程。

「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」於臺南都會公園及奇美博物館園區盛大展開，南台灣的好天氣吸引許多海內外訓練家共襄盛舉。圖／Niantic提供
「皮卡丘」氣球造景萌翻天，吸引許多訓練家及遊客駐足拍照。圖／Niantic提供
「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」活動會場吸引各國玩家同樂。圖／Niantic提供
來自世界各地共70位遊戲社群代表，齊聚活動現場交流互動。圖／Niantic提供
3大活動主題棲息地皆有沈浸式造景，圖為「山脈地帶」。圖／Niantic提供
夜間首創光雕秀，活動期間每晚3個指定時段將光影投射至奇美博物館主體建築。圖／Niantic提供
「超級之夜」超級快龍團體戰驚喜登場。圖／Niantic提供
