開工優惠「雞塊、QQ球、披薩通通買1送1」！火山披薩、漢堡餐也享折扣

開工補元氣！新春連假邁入尾聲，民眾也得收拾心情準備重回職場與學校。為了幫消費者在開工日加油打氣，「必勝客」推出一系列開工優惠，「達美樂」也推出「起司大火山披薩299元」應援活動，「漢堡王」則祭出「新春好食光」優惠券，可享多種商品買1送1，全部現省1,305元。

【必勝客】

2月23日至3月2日，必勝客11款大比薩享「平日外帶199元」，包含夏威夷、日式照燒雞等口味選擇。另外還有「巧克力QQ球5顆買1送1」、「買起司三重奏豬肉條送小份薯金幣」等不同優惠。針對app限定推出「發財開吃餐」，包括1個大比薩＋3款副食＋1瓶飲料，每套499元起。此外還有「一公尺派對盒1,688元」、「個人比薩買2送1」等不同方案。

【達美樂】

2月23日至2月25日期間，達美樂推出「外帶大披薩買1送1＋大可樂1瓶」，優惠價590元起（優惠碼：131169），提供多種口味任選，並可同步加價升級「火山系列披薩」。同時推出「開工網訂限定優惠」，凡於達美樂官網訂購並輸入優惠碼797041，即可享「外帶起司大火山披薩」單顆優惠價299元，共有6種精選口味可以選擇。

【漢堡王】

漢堡王即日起推出「新春好食光」優惠券，共有6大主題優惠。其中包括雞塊、辣薯球、洋蔥圈等7款商品享「買1送1」。另外「1+1自由配」包括有小華堡等5款人氣漢堡，搭配飲料、湯品或薯條，搭配價69元起。另外還有「雙堡超值組」99元起、「單人獨享餐」99元起、「雙人分享餐」199元起等不同優惠組合，全部現省1,305元。 必勝客PK APP限定「發財開吃餐」，包含一個大比薩與三款副食、再加贈1.25L飲料，5件組499元起。圖／必勝客提供 達美樂限時推出開工優惠，精選指定口味外帶大披薩享「買1送1再送大可樂」。圖／達美樂提供