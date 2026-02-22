快訊

台彩2千萬超級紅包 中壢姊妹刮中百萬：還學貸孝順父母

台股開盤收紅應沒啥問題…年前就要你抱緊處理！專家：南韓今年漲幅已37.8％

「棒球圈找不到像我的人」 趙士強錯失大聯盟歷經多元人生

麥當勞「最新優惠券」現省2538元！限量「TEAM Taiwan鑰匙圈」開搶

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麥當勞「美味飽送」單人餐最低101元起，四盎司牛肉堡5件組179元。圖／麥當勞提供
麥當勞「美味飽送」單人餐最低101元起，四盎司牛肉堡5件組179元。圖／麥當勞提供

2026台日棒球國際交流賽將於2月26日起，於台北大巨蛋陸續登場。麥當勞自2月23日起祭出「一起挺優惠券」，提供飲品買1送1、經典雙享59元起、美味飽送餐101元起等各式優惠，最高現省2,538元；麥當勞歡樂送也同步推出限定「TEAM Taiwan應援鑰匙圈」與「多人共享挺台灣應援餐」，邀請全台球迷一起挺「TEAM Taiwan」。

麥當勞自2月23日起至3月31日推出「一起挺優惠券」，優惠券包含「雙倍應援」、「榮耀共享」、「美味飽送」、「元氣先發」、「早安共享」、「揪團看球多一杯」等不同類型。其中包括「薯餅2件59元」、「豬肉滿福堡2件69元」、「大薯2件/6塊麥克鷄塊2件99元」等不同優惠；還有可口可樂、焦糖奶茶、金選美式咖啡等7大人氣飲品，均享「買一送一」。

此外，還有「麥香鷄/麥香魚4件組」優惠價101元，更有「四盎司牛肉堡5件組179元」首次登場；雙人共享餐也有於3月4日起限期回歸的無敵大麥克、香鷄大麥克入列，最低209元起。針對早餐時段，則有全新三件組最低79元起、以及雙人早餐159元起等多元優惠。

麥當勞歡樂送自2月23日至3月31日推出「多人共享挺台灣應援餐」，包含4個指定主餐、2包大薯、30塊麥克鷄塊與4杯38元飲品，每套666元。同時麥當勞歡樂送自2月23日起至3月31日（或售完為止），限定推出「TEAM Taiwan應援鑰匙圈」，以「TEAM Taiwan」為口號文字，加上棒球加油棒與棒球的圖樣為概念設計，單點149元，套餐加購價89元，全台限量10萬個。

麥當勞長年關注偏鄉、弱勢及兒少的需求，並支持棒球活動與新秀培育，過去曾以麥當勞元氣早餐為球員加菜應援，並以器材支持、送餐活動等多元行動支持偏鄉兒童發展。2026台日棒球國際交流賽期間，麥當勞將攜手遠雄文教公益基金會，邀請花蓮光復國中、國小與宜蘭寒溪的球員，前進台北大巨蛋觀賽，實現偏鄉孩童的棒球夢。

看準賽事熱潮，麥當勞歡樂送推出「多人共享挺台灣應援餐」與限量「TEAM Taiwan應援鑰匙圈」。圖／麥當勞提供
看準賽事熱潮，麥當勞歡樂送推出「多人共享挺台灣應援餐」與限量「TEAM Taiwan應援鑰匙圈」。圖／麥當勞提供
麥當勞「雙倍應援」優惠，包含薯餅、豬肉滿福堡、大薯、6塊麥克鷄塊兩件最低59元起，還有7大飲品「買1送1」。圖／麥當勞提供
麥當勞「雙倍應援」優惠，包含薯餅、豬肉滿福堡、大薯、6塊麥克鷄塊兩件最低59元起，還有7大飲品「買1送1」。圖／麥當勞提供
麥當勞「早安共享」雙人早餐，搭配4塊麥克鷄塊+2份薯餅+2杯38元飲品，優惠價159元起。圖／麥當勞提供
麥當勞「早安共享」雙人早餐，搭配4塊麥克鷄塊+2份薯餅+2杯38元飲品，優惠價159元起。圖／麥當勞提供
麥當勞全新「元氣先發」早餐三件組，最低79元起。圖／麥當勞提供
麥當勞全新「元氣先發」早餐三件組，最低79元起。圖／麥當勞提供
麥當勞「一起挺優惠券」，現省2538元。圖／麥當勞提供
麥當勞「一起挺優惠券」，現省2538元。圖／麥當勞提供
麥當勞「榮耀共享」提供多種雙人共享餐，也將有無敵大麥克、香鷄大麥克於3月4日起限時回歸。圖／麥當勞提供
麥當勞「榮耀共享」提供多種雙人共享餐，也將有無敵大麥克、香鷄大麥克於3月4日起限時回歸。圖／麥當勞提供

麥當勞 偏鄉 早餐

延伸閱讀

麥當勞賣過「咖哩飯」！20年多前的絕版餐點一套不便宜！

麥當勞「仙氣女員工」影像瘋傳！為活動跪地服務網友震驚：辛苦了

早餐吃麥當勞、聚餐吃煎餃…富豪省錢的生活習慣顛覆你想像

麥克鷄塊、薯餅買1送1、買套餐送麥脆鷄腿！麥當勞刮刮樂　中獎率100%

相關新聞

麥當勞「最新優惠券」現省2538元！限量「TEAM Taiwan鑰匙圈」開搶

2026台日棒球國際交流賽將於2月26日起，於台北大巨蛋陸續登場。麥當勞自2月23日起祭出「一起挺優惠券」，提供飲品買1...

澳門新玩法！新濠影滙「全包式度假」正夯：看5公尺機械巨馬、玩親子版賽馬場

每到旅遊旺季，澳門老城區總是人潮湧動。對於追求旅遊品質、尤其是帶著長輩與小孩的家庭客來說，避開擁擠的景點，轉向路氹新城體...

年後開工少不了咖啡！7-ELEVEN、全家便利商店「限時優惠」為你打氣

年後開工就是要靠咖啡提振精神，7-ELEVEN、全家便利商店都推出限時優惠，為上班族加油打氣，買起來囤貨也划算。

Miu Miu 2026春夏形象廣告 女性的自主、美好與超然

Miu Miu近日發表2026春夏形象廣告，邀請星二代Sateen Besson、Suzanne Lindon、Oliv...

回歸品牌本位、強化民眾參與 臺北時裝週AW26三月登場松山文創園區

臺北時裝週AW26即將於3月26日至29日在松山文創園區登場，本屆活動將回歸品牌導向，導入多元展演形式並加強產業輔導資源...

Buccellati銀雕駿馬蓄勢 Macri、Opera經典珠寶 金紅貴氣開運

隨著2026農曆新年伊始，義大利珠寶品牌Buccellati於品牌旗下Bubu系列發表了馬年主題銀雕珠寶，同時推薦多款，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。