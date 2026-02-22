商務艙全平躺椅變牙科椅能求償？專家搖頭曝原因：無賠償義務
航空公司臨時更換機型是否能求償？旅遊粉專「蓋瑞哥 機票獵人」指出，多數航空公司運送條款均載明，「航空公司保有更換執飛機型的權利」，旅客購買的是從A地到B地的運送服務，而非特定座椅或硬體設備。因此，只要艙等未被降等，例如仍為商務艙，即使從全平躺改為「牙科椅」，原則上航空公司並無賠償義務。
不過實務上仍可嘗試爭取補償，例如向客服反映硬體落差過大，詢問是否提供哩程或代金券，或以設備差異為由申請「非自願改簽」至理想機型航班。粉專也提醒，多數情況下航空公司僅會提供免費退票，若距離起飛時間已近，而且其他家機票價格上漲，旅客往往只能自行評估是否接受變更。
依《消費者保護法》第7條及第7-1條規定，企業提供服務時，須符合當時科技或專業水準下可合理期待的安全性，且若業者主張已符合標準，須負舉證責任。因此單純機型或座椅舒適度下降，多半不被認定為安全性問題，故難以據此請求賠償，除非變更已涉及飛航安全或造成財產損害。
另外，第22條也規定，企業應確保廣告內容真實，且契約成立後須依廣告履行。若航空公司曾以「全平躺商務艙」作為明確且具體的主要訴求，並足以影響消費者購票決定，未來在個案上仍可能衍生廣告不實或契約履行爭議。不過多數案例因運送條款已有保留機型調整權，旅客成功求償的門檻仍相對偏高。
