影／后里中科崴立櫻花公園近滿開 泰安櫻花現人潮交通管制

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市后里區泰安櫻花季將展開，目前已交通管制。記者游振昇／攝影
台中市后里區泰安櫻花季將展開，目前已交通管制。記者游振昇／攝影

泰暖花開，台中市后里區中科崴立櫻花公園的各種櫻花近滿開，春節連假吸引大批賞花人潮；泰安櫻花季將在228連假開始，人潮已湧現，目前現場有交通管制，遊客開車進入需注意管制路段。

每年二月，后里區中科崴立櫻花公園花開美景吸引各地遊客賞花，春節連假每天都有大量遊客到訪，該櫻花公園位於后里區九甲路，開車經三豐路旁就可看到，免費參觀，櫻花種類多，包括八重櫻、河津櫻與綠萼櫻，目前櫻花已近滿開；公園內百米八重櫻步道整片粉紅櫻花盛開，遊客自拍或拍花，人潮不斷。

泰安櫻花季也將展開，目前在大甲警分局泰安派出所附近賞櫻路段已交通管制，設管制線，只供行人通行，附近攤販美食多，春節連假每天吸引賞花人潮，有遊客說，賞花還可逛美食攤位，一舉兩得；逛完泰安櫻花，再到鄰近中社觀光花市看鬱金香，或到附近鐵道舊山線泰安車站改造的鐵道文化園區，走春行程豐富。

台中市后里區崴立櫻花公園的各種櫻花近滿開，吸引遊客賞花。記者游振昇／攝影
台中市后里區崴立櫻花公園的各種櫻花近滿開，吸引遊客賞花。記者游振昇／攝影
台中市后里區崴立櫻花公園的各種櫻花近滿開，吸引遊客賞花。記者游振昇／攝影
台中市后里區崴立櫻花公園的各種櫻花近滿開，吸引遊客賞花。記者游振昇／攝影
台中市后里區崴立櫻花公園的各種櫻花近滿開，吸引遊客賞花。記者游振昇／攝影
台中市后里區崴立櫻花公園的各種櫻花近滿開，吸引遊客賞花。記者游振昇／攝影
台中市后里區崴立櫻花公園的各種櫻花近滿開，吸引遊客賞花。記者游振昇／攝影
台中市后里區崴立櫻花公園的各種櫻花近滿開，吸引遊客賞花。記者游振昇／攝影
台中市后里區泰安櫻花季將展開，目前已交通管制。記者游振昇／攝影
台中市后里區泰安櫻花季將展開，目前已交通管制。記者游振昇／攝影

櫻花季 賞花 連假

