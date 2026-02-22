影／后里中科崴立櫻花公園近滿開 泰安櫻花現人潮交通管制

泰暖花開，台中市后里區中科崴立櫻花公園的各種櫻花近滿開，春節連假吸引大批賞花人潮；泰安櫻花季將在228連假開始，人潮已湧現，目前現場有交通管制，遊客開車進入需注意管制路段。

每年二月，后里區中科崴立櫻花公園花開美景吸引各地遊客賞花，春節連假每天都有大量遊客到訪，該櫻花公園位於后里區九甲路，開車經三豐路旁就可看到，免費參觀，櫻花種類多，包括八重櫻、河津櫻與綠萼櫻，目前櫻花已近滿開；公園內百米八重櫻步道整片粉紅櫻花盛開，遊客自拍或拍花，人潮不斷。