澳門新玩法！新濠影滙「全包式度假」正夯：看5公尺機械巨馬、玩親子版賽馬場

每到旅遊旺季，澳門老城區總是人潮湧動。對於追求旅遊品質、尤其是帶著長輩與小孩的家庭客來說，避開擁擠的景點，轉向路氹新城體驗「全包式度假」不失為2026馬年的旅行新選擇。

在澳門著名綜合度假村「新濠影滙」旅客能一站搞定吃喝玩樂，省去舟車勞頓，讓假期真正回歸鬆弛與享受。

駿馬飛車打卡熱點

帥氣騎士少女心動

一進新濠影滙，很難不被巨大的馬年主題裝置吸引。延續往年策展的高人氣，今年園區再度攜手藝術家肖迪（肖將軍），打造全澳門首座機械跑馬場，以及高達3.5公尺的「駿馬飛車」打卡裝置，選用銀白與金屬色系，未來感十足。

「駿馬飛車」位於新濠影滙主入口，是熱門打卡位，遊客除了能直接登上馬車拍照，指定時間還會有帥氣的「駿馬騎士」陪同，不但迷人笑容大放送，就連各種手指愛心、比心合照都來者不拒，讓不少女遊客忍不住直呼「太心動啦」。

轉身進入時代廣場，另一座視覺焦點「駿步跑馬場」同樣氣勢非凡。5公尺高的主駿馬極具視覺震撼力，遊客憑指定消費即可騎上小機械馬繞行環狀軌道。這項設計巧妙結合港澳過年去馬場「轉運」的習俗，象徵「財源滾滾」與「馬上發財」。由於正規賽馬場進出有年齡限制，這裡更像是打破門檻的「親子版賽馬場」，讓一家大小都能在安全的園區內體驗馳騁快感。

時代廣場還設有3處遊戲攤位，無論是考驗精準度的「撈金達人」、展現力量的「馬上打年高」，還是挑戰手速極限的「富夾天下」，直覺又刺激的玩法，成為全家人流連忘返的小型遊樂場。

新濠影滙主入口高達3.5公尺的「駿馬飛車」大型打卡裝置成為全場焦點。圖／新濠影滙提供 澳門新濠集團2026馬年推出各種新春小遊戲，讓大人小孩玩得不亦樂乎。圖／新濠影滙提供

老夫子經典重現

從視覺延伸至味蕾

除了前衛的藝術，園區裡也藏著很有文化溫度的展覽「漫妙濠時光：老夫子60周年奇想之旅」。「老夫子」是陪伴很多人成長的經典漫畫，今年正好是一甲子，記者並非「老夫子」全盛時期的那一輩人，初印象源自多年前聯合線上正致力將這部作品數位化，記得當時在螢幕前翻閱「老夫子」互動電子書，發現漫畫內容雖具年代感，但笑點一點都不過時，依舊能把初次閱讀的讀者逗得哈哈大笑。

正因這段跨越載體的因緣，當記者走進新濠影滙的展間，看著現場陳列的珍藏手稿，細看老夫子從構思雛型到形象定稿的創作歷程，還有老夫子報紙亭、老夫子冰室等1：1復刻場景，都能如數家珍般指認出四格漫畫裡的經典角落，那並非來自童年回憶、卻如老朋友般「既陌生又熟悉」的感覺，也許是經典IP最強大的魅力。

特展最迷人之處，在於展場將「老夫子」漫畫巧妙地融入充滿葡式風情的街市造景。走進藝術廊道，視角則從懷舊轉向潮流，原本印象中樸實的黑白四格漫畫，被翻玩成色彩斑斕的普普藝術（Pop Art），甚至與當代潮流文化攜手的全新創作。現場還有互動拍照裝置，可以製作專屬的四格漫畫紀念照。透過多元風格的藝術重構和互動設計，讓這部一甲子的作品變得更加生動，在那一刻，我們不再只是觀展者，似乎也成為漫畫世界的一部分。

一樓鄰近輕軌站的入口處，停靠著一台「白日夢想家叮叮車」，老夫子、大番薯與秦先生等主角群的藝術裝置都在這裡。若想延續這份童趣，除了到主題快閃店購買相關周邊，也能透過餐飲得到驚喜，園區內的幾家餐廳將漫畫元素變成創意輕食，讓這場奇想之旅從視覺延伸至味蕾，一次獲得感官大滿足。8字形摩天輪到VR

「時光手稿珍藏館」帶領觀者回到最初的創作現場。圖／新濠影滙提供 展覽將「老夫子」漫畫融入澳門街市。記者楊蕙綾／攝影 「老夫子60周年奇想之旅」特展還原經典四格漫畫。圖／新濠影滙提供

度假節奏快慢交錯

既然是一站式度假，豐富的遊樂設施自然不可少，鑲嵌在酒店大樓間的「影滙之星」，是不可錯過的必拍景點！全球首座「8字形摩天輪」，是俯瞰路氹景色的最佳位置，搭乘纜車緩緩升至130公尺高空，眼前風景從度假村的建築群開始無限延伸，還能看到遠處的橫琴珠海景觀，景致壯闊。

喜歡刺激感的朋友，可在園區內的「傳奇英雄科技城」感受腎上腺素飆升的感官衝擊，挑戰韓國電影「與神同行」合作的Robot VR，遊戲復刻電影中讓人怵目驚心的「7大地獄」實景，隨著座椅完美同步，玩家會感受從7公尺高空極速下降，以及在空中翻天覆地的真實感。

全球首座「8字形摩天輪」，絕對是來澳門必拍打卡點。記者楊蕙綾／攝影

「巨星滙」格局寬敞

新濠天地美食迎賓

新濠影滙最讓人放鬆的角落，絕對是旗下的五星級酒店「巨星滙」。整體走低調質感路線，房間格局採開放式設計，並配備完整的4件式衛浴，利用木拉門劃分區域。房間內大面積落地窗不僅視野開闊，白天還能俯瞰整座戶外水上樂園。從質感備品到寬敞的居住餘裕，有一種「光是待在房間也無比享受」的感覺，這種在熱鬧與鬆弛之間自由切換的節奏，正是全包式旅遊最迷人之處。

同屬新濠集團旗下的新濠天地，從氣味到裝置都呈現大氣且精緻的藝術年味。南門戶外花園11公尺高的巨型駿馬、主入口處則有7.5公尺高的氣派金馬與小馬相伴，豪邁中帶點闔家團圓的溫馨。現場還設有AR互動區，只要將鏡頭對準裝置，擴增實境就會讓各種風格的駿馬在螢幕內跳動，過年期間還有書法機器人揮毫寫春聯，讓人看見澳門在守護傳統與追求創新之間的平衡。

新濠集團旗下的美食陣容值得期待，新濠影滙集結7間餐廳推出「福運賀歲盛宴」，像是象徵團圓的鮑魚盆菜、過年一定要吃的「撈起」，每道都含有吉祥寓意。

如果預算夠、想直接攻頂「天花板等級」，那就往新濠天地走，這裡有拿過米其林三星、黑珍珠三鑽加持的粵菜名店「譽瓏軒」，還有走創意路線的中菜餐廳「天頤」，想讓全包式度假更有感，這場舌尖上的儀式千萬別錯過。

巨型氣派駿馬與亮金色的小馬相伴而立，有闔家團圓的溫馨寓意。圖／新濠影滙提供 全澳門第一座機械跑馬場，搭配5公尺高的主馬，視覺感滿點。圖／新濠影滙提供 新濠影滙旗下7間星廚名店聯袂打造「福運賀歲盛宴」。圖／新濠影滙提供