年後開工少不了咖啡！7-ELEVEN、全家便利商店「限時優惠」為你打氣

年後開工就是要靠咖啡提振精神，7-ELEVEN、全家便利商店都推出限時優惠，為上班族加油打氣，買起來囤貨也划算。

2月22日起陸續迎接貓之日、世界地瓜日、開工開學等多元消費需求，7-ELEVEN與日本人氣插畫軟萌系變裝貓咪「mofusand貓福珊迪」合作，跨足烘焙甜點到寵物用品推出15款貓咪聯名商品，還有CITY TEA聯名設計杯持續熱銷；世界地瓜日與本土地瓜品牌瓜瓜園合作推出多款新品，即日起至3月3日現蒸及現烤地瓜、馬鈴薯、蒸玉米第2件7折。

網友敲碗的CITY系列「Back To Office」優惠活動即日起線上線下提前展開，全台逾7,200家7-ELEVEN門市即日起至2月24日祭出CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾、CITY TEA純茶系列買2送2；CITY CAFE則於2月22日至2月26日推出特大杯濃萃美式買2送2、特大杯濃萃拿鐵買2送1，CITY PRIMA精品系列精選大杯美式、大杯馥芮白推同品項買2送2。

「OPENPOINT行動隨時取」2月23日至2月28日推出特選系列BTO開工加油活動，CITY CAFE特選美式買8送8（每日限量2萬組）、CITY CAFE特選拿鐵買8送8（每日限量2萬組）、CITY CAFE特大杯厚乳拿鐵買8送8（每日限量2萬組）。同一期間另推出CITY系列指定飲品組合價200元案型，包括：CITY CAFE大杯濃萃美式／大杯濃萃拿鐵任選5杯200元，限量10萬組；CITY CAFE風味系列指定冰飲（福岡八女濃抹茶／鹿兒島濃焙茶／香草焦糖瑪奇朵／黃金榛果太妃／好時經典可可）任選4杯200元，限量8萬組；CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾／珍珠焙火烏龍任選4杯200元，限量5萬組；CITY TEA青梅冰茶、一顆檸檬青茶、一顆檸檬紅茶任選5杯200元，限量5萬組；CITY PRIMA精品冰香椰厚拿鐵3杯200元，限量5萬組。詳細兌領期限、限量數及會員限購組數請見OPENPOINT APP說明。

「全家」首推辦公室必點的Let’s Café美好分享壺（經典美式，售價280元），即日起到3月31日透過「全家」APP FamiNow功能下單外送自取即享買一壺送一壺，共24小杯（8盎司），等於一杯不到12元，還有專屬保溫設計，適合開工拜拜、辦公室團體分享或多人會議，2月24日前會員結帳單筆滿149元可享免運。

2月22日至2月23日「全家」會員APP「隨買跨店取」快閃限定優惠，專屬商品包含Let’s Café大杯特濃經典美式2杯65元、大杯特濃經典拿鐵2杯75元、大杯單品美式2杯110元、大杯單品拿鐵2杯120元（冰熱不限，每會員限購2組，兌換期限至2026年3月31日）。2月22日至2月23日會員於全台實體「全家」店舖購買Let’s Café大杯特濃美式、特大杯經典美式、大杯單品美式可享同品項買一送一（冰熱不限，不可寄杯）。

響應世界地瓜日，2月22日至2月23日「全家」會員APP「隨買跨店取」推出夯番薯10入300元，限量2萬組，售完為止（每會員限購2組，兌換期限至2026年5月31日）。

此外，2月23日至3月3日「全家」會員於全台店舖購買指定商品單筆滿200元，即可獲得1次抽獎機會（可累贈），有機會贏得10萬元馬年造型黃金（共2名）或10萬永豐金證券股票禮品卡（共1名）。

228連假也有限時優惠，2月27日至3月1日於「全家」店內購買指定商品並使用全盈支付、iPASS MONEY 或八大銀行信用卡，單筆消費滿288元，加贈8,888會員Fa點單筆不累贈，點數可兌換至2026年5月31日）。

