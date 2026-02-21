Miu Miu 2026春夏形象廣告 女性的自主、美好與超然
Miu Miu近日發表2026春夏形象廣告，邀請星二代Sateen Besson、Suzanne Lindon、Olivia Rodrigo、Rachel Agbonze、Amélie Sante與中國女星李庚希入鏡，捕捉黎明與黃昏之間、清晰與柔和之際的流動瞬間。
這些多領域創作者現身廣告，場景預設介於真實與非真實、自然與超自然之間。浪漫中保留了反叛精神，亦可視為心靈上的超然與從容。一如20世紀的英國女性主義作家吳爾芙（Virginia Woolf）曾主張：每位女性都需要一處專屬自己的房間，形象廣告中全數取鏡室內，但窗外的雲海、山巒則意味著女性的精神與現實獨立，因而可在高度以窗景看照世界；像是星二代、法國名導盧貝森之女Sateen Besson手持Vivant包款，身著黑裙，鞋子散落地面，彷彿在私人空間中卸下束縛；此外美國新生代女歌手Olivia Rodrigo則背著皮革包，穿寬褲與背心，站在山景窗前，展現從容。
Miu Miu的2026春夏呈現了布料工藝的細膩層次，無論皮革、棉質府綢、絲質泡泡紋、蕾絲與原色帆布陸續經過仿舊與壓紋工序，並加以精緻花卉刺繡與寶石鑲嵌，這些細節也像是延續著吳爾芙的概念，象徵女性在日常「房間」中透過工藝重塑自我，不再受限於既定與過往。配件系列則有一系列搭配天然橡膠鞋底的鞋款：從運動鞋、樂福鞋、涼鞋、靴款，將女性從高跟鞋中予以解放，不追快、不求遠，且走出屬於自己的康莊途徑。
