快訊

尋仇？北市醫美診所團拜傳槍響 負責人背景曝光曾遭「黑吃黑吞千萬」

陳妍希離婚1年回台過年 42歲超狂凍齡「素顏真面目現形」

聽新聞
0:00 / 0:00

Miu Miu 2026春夏形象廣告 女性的自主、美好與超然

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
超現實的房間皆有著大片窗景，窗外則變幻成為雲海、山巒，時間也不受限於晨昏，展現出Miu Miu女性在心靈上的超然美好。圖／Miu Miu提供
超現實的房間皆有著大片窗景，窗外則變幻成為雲海、山巒，時間也不受限於晨昏，展現出Miu Miu女性在心靈上的超然美好。圖／Miu Miu提供

Miu Miu近日發表2026春夏形象廣告，邀請星二代Sateen Besson、Suzanne Lindon、Olivia Rodrigo、Rachel Agbonze、Amélie Sante與中國女星李庚希入鏡，捕捉黎明與黃昏之間、清晰與柔和之際的流動瞬間。

這些多領域創作者現身廣告，場景預設介於真實與非真實、自然與超自然之間。浪漫中保留了反叛精神，亦可視為心靈上的超然與從容。一如20世紀的英國女性主義作家吳爾芙（Virginia Woolf）曾主張：每位女性都需要一處專屬自己的房間，形象廣告中全數取鏡室內，但窗外的雲海、山巒則意味著女性的精神與現實獨立，因而可在高度以窗景看照世界；像是星二代、法國名導盧貝森之女Sateen Besson手持Vivant包款，身著黑裙，鞋子散落地面，彷彿在私人空間中卸下束縛；此外美國新生代女歌手Olivia Rodrigo則背著皮革包，穿寬褲與背心，站在山景窗前，展現從容。

Miu Miu的2026春夏呈現了布料工藝的細膩層次，無論皮革、棉質府綢、絲質泡泡紋、蕾絲與原色帆布陸續經過仿舊與壓紋工序，並加以精緻花卉刺繡與寶石鑲嵌，這些細節也像是延續著吳爾芙的概念，象徵女性在日常「房間」中透過工藝重塑自我，不再受限於既定與過往。配件系列則有一系列搭配天然橡膠鞋底的鞋款：從運動鞋、樂福鞋、涼鞋、靴款，將女性從高跟鞋中予以解放，不追快、不求遠，且走出屬於自己的康莊途徑。

從運動鞋、樂福鞋、涼鞋、靴款，2026春夏Miu Miu將女性從高跟鞋的制式、結構中予以解放。圖／Miu Miu提供
從運動鞋、樂福鞋、涼鞋、靴款，2026春夏Miu Miu將女性從高跟鞋的制式、結構中予以解放。圖／Miu Miu提供
布料被陸續經過仿舊與壓紋工序，並加以精緻花卉刺繡與寶石鑲嵌，不再受限於傳統框架。圖／Miu Miu提供
布料被陸續經過仿舊與壓紋工序，並加以精緻花卉刺繡與寶石鑲嵌，不再受限於傳統框架。圖／Miu Miu提供
星二代、法國名導盧貝森之女Sateen Besson也入鏡了=本次Miu Miu 2026春夏形象廣告。圖／Miu Miu提供
星二代、法國名導盧貝森之女Sateen Besson也入鏡了=本次Miu Miu 2026春夏形象廣告。圖／Miu Miu提供
房間是獨立的象徵，女性因而在此展現自我、同時窺探（或看照）世界。圖／Miu Miu提供
房間是獨立的象徵，女性因而在此展現自我、同時窺探（或看照）世界。圖／Miu Miu提供

廣告 工藝 房間

延伸閱讀

星二代情侶不靠爸媽！高雋雅曝林禹「行動派示愛」　4年幾乎不吵架

「這一次，不演。最好的角色，是回歸自己。」許瑋甯新作上市 十年淬鍊感性告白

在沒有「LGBTQ+」的性別書寫實驗！吳爾芙《歐蘭多》：維吉尼亞給薇塔的情書

吳尊女兒長大了！15歲NeiNei「溫柔仙女神顏」100%最美星二代　優越長腿直逼帥爸

相關新聞

Miu Miu 2026春夏形象廣告 女性的自主、美好與超然

Miu Miu近日發表2026春夏形象廣告，邀請星二代Sateen Besson、Suzanne Lindon、Oliv...

回歸品牌本位、強化民眾參與 臺北時裝週AW26三月登場松山文創園區

臺北時裝週AW26即將於3月26日至29日在松山文創園區登場，本屆活動將回歸品牌導向，導入多元展演形式並加強產業輔導資源...

Buccellati銀雕駿馬蓄勢 Macri、Opera經典珠寶 金紅貴氣開運

隨著2026農曆新年伊始，義大利珠寶品牌Buccellati於品牌旗下Bubu系列發表了馬年主題銀雕珠寶，同時推薦多款，...

過年聚會不冷場 十大Switch派對遊戲公開

近期《卡比的馭天飛行者》、《瑪利歐網球 狂熱》等多人遊戲接連登場，搭配經典同樂神作，整理出最適合春節聚會的10款遊戲清單，輕鬆炒熱氣氛不無聊。

收心迎開工！LINE帳號健檢與檔案瘦身這樣做 完整教學一次搞懂

隨著農曆春節假期進入尾聲，上班族們除了調整作息準備「收心」，每日必備的通訊軟體LINE也該進行一番大掃除，趁開工前進行「...

春節美食討吉祥 祈求新年凡事順利

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】新春飲食祈求財富、健康與運氣！在華人文化中，《南華早報》分析農曆新年的傳統飲食及其背後的象徵意義，這些春節菜餚因結合了諧音、形狀、顏色及烹飪方式，承載著未來一年的願景。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。