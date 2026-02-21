回歸品牌本位、強化民眾參與 臺北時裝週AW26三月登場松山文創園區
臺北時裝週AW26即將於3月26日至29日在松山文創園區登場，本屆活動將回歸品牌導向，導入多元展演形式並加強產業輔導資源。自2018年起推動的臺北時裝週，2021年起跟進國際時裝周趨勢由每年辦理一次改變為春夏、秋冬兩季。
邁入第九年的臺北時裝週AW2將由主辦單位文化部與台灣設計研究院合作，強調輔導產業結合設計創作、掌握產業發展，同時聚焦在擴大民眾參與、扶植品牌（設計師）與產業對接的多元目標。臺北時裝週AW26將舉辦合計約15場次的走秀，同時增加形象展演與響應活動。過去限量參與的開幕秀民眾場今年將改為線上Live秀展直播區，讓民眾依支持喜愛的設計師風格，隨時觀賞最新一季作品。
同時本季還將規劃Editor’s Pick風格市集展售區，以編輯選品概念，將設計連結至生活。市集內容將涵蓋服飾、配件、飾品與生活選物，讓觀眾看秀之餘、更能直接體驗設計的價值與風格感受。
文化部表示，臺北時裝週以AW26作為轉型起點，重新定位平台，以支持品牌長期發展為核心，回應產業結構與市場環境的變化，同時文化部也期盼建立能持續發聲、有效對接市場，並促進穩健成長的制度，讓臺灣設計師品牌持續獲得穩固的廣泛支持。
