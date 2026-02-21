Buccellati銀雕駿馬蓄勢 Macri、Opera經典珠寶 金紅貴氣開運
隨著2026農曆新年伊始，義大利珠寶品牌Buccellati於品牌旗下Bubu系列發表了馬年主題銀雕珠寶，同時推薦多款，聚焦在金與紅色的經典作品，展現出開年的喜悅與貴氣，一馬當先。
Bubu系列的馬年銀雕珠寶以駿馬形象為核心，捕捉蓄勢待發時刻，肌肉線條與力量感躍然眼前；按照馬首與馬身的比例，這件珠寶或許是一匹年輕小馬，同時擁有炯炯有神的大眼，象徵要伴隨著他的主人成長、茁壯、前進，同時揚起的前蹄、栩栩如生的鬃馬和雙耳，更讓人心生幽默、不禁會心一笑；Buccellati新年加碼推薦的經典珠寶包含Macri系列與Opera系列；其中Macri手環與手表運用以品牌經典的Rigato技藝，在黃金表面創造出平行線槽與絨布般高雅光澤，其中24毫米表款並使用石英機芯，小巧、精準，亦凸顯馬年開端的從容貴氣。
Opera系列也是Buccellati經典招牌，選用Tulle珠羅紗工藝創造出輕盈的蜂巢視覺，亦還原靈感源自米蘭Teatro alla Scala歌劇院的文藝復興風格裝飾之美，其中黃金吊墜並以Raggiera放射圖案配紅色琺瑯，項鍊長度約41公分，可搭配小洋裝或禮服，映襯出新年開春得落落大方。
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。