Buccellati銀雕駿馬蓄勢 Macri、Opera經典珠寶 金紅貴氣開運

隨著2026農曆新年伊始，義大利珠寶品牌Buccellati於品牌旗下Bubu系列發表了馬年主題銀雕珠寶，同時推薦多款，聚焦在金與紅色的經典作品，展現出開年的喜悅與貴氣，一馬當先。

Bubu系列的馬年銀雕珠寶以駿馬形象為核心，捕捉蓄勢待發時刻，肌肉線條與力量感躍然眼前；按照馬首與馬身的比例，這件珠寶或許是一匹年輕小馬，同時擁有炯炯有神的大眼，象徵要伴隨著他的主人成長、茁壯、前進，同時揚起的前蹄、栩栩如生的鬃馬和雙耳，更讓人心生幽默、不禁會心一笑；Buccellati新年加碼推薦的經典珠寶包含Macri系列與Opera系列；其中Macri手環與手表運用以品牌經典的Rigato技藝，在黃金表面創造出平行線槽與絨布般高雅光澤，其中24毫米表款並使用石英機芯，小巧、精準，亦凸顯馬年開端的從容貴氣。

Opera系列也是Buccellati經典招牌，選用Tulle珠羅紗工藝創造出輕盈的蜂巢視覺，亦還原靈感源自米蘭Teatro alla Scala歌劇院的文藝復興風格裝飾之美，其中黃金吊墜並以Raggiera放射圖案配紅色琺瑯，項鍊長度約41公分，可搭配小洋裝或禮服，映襯出新年開春得落落大方。 Buccellati 2026農曆新年推薦了Macri系列手環、手表，以傳統技藝、黃金、絨布般質感，展現華美貴氣。圖／Buccellati提供 Tulle珠羅紗工藝在Buccellati的Opera系列上，呈現輕盈、豐饒的多重意象。圖／Buccellati提供 Buccellati Opera系列Tulle Enamel開放式手鐲，價格店洽。圖／Buccellati提供 Buccellati Macri黃金鑲鑽女表，價格店洽。圖／Buccellati提供 Buccellati Opera Tulle紅色琺瑯黃金項鍊，價格店洽。圖／Buccellati提供