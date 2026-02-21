快訊

只買房、不買地！「地上權住宅」成小資族新選擇 專家警告房貸問題

潔西卡艾芭斬16年婚！女神恢單訂情小10歲新歡　高調官宣姐弟戀

初五大樂透加碼！五生肖財運旺盛「快穿幸運色去下注」

聽新聞
0:00 / 0:00

Buccellati銀雕駿馬蓄勢 Macri、Opera經典珠寶 金紅貴氣開運

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Buccellati Bubu系列銀雕，價格店洽。圖／Buccellati提供
Buccellati Bubu系列銀雕，價格店洽。圖／Buccellati提供

隨著2026農曆新年伊始，義大利珠寶品牌Buccellati於品牌旗下Bubu系列發表了馬年主題銀雕珠寶，同時推薦多款，聚焦在金與紅色的經典作品，展現出開年的喜悅與貴氣，一馬當先。

Bubu系列的馬年銀雕珠寶以駿馬形象為核心，捕捉蓄勢待發時刻，肌肉線條與力量感躍然眼前；按照馬首與馬身的比例，這件珠寶或許是一匹年輕小馬，同時擁有炯炯有神的大眼，象徵要伴隨著他的主人成長、茁壯、前進，同時揚起的前蹄、栩栩如生的鬃馬和雙耳，更讓人心生幽默、不禁會心一笑；Buccellati新年加碼推薦的經典珠寶包含Macri系列與Opera系列；其中Macri手環與手表運用以品牌經典的Rigato技藝，在黃金表面創造出平行線槽與絨布般高雅光澤，其中24毫米表款並使用石英機芯，小巧、精準，亦凸顯馬年開端的從容貴氣。

Opera系列也是Buccellati經典招牌，選用Tulle珠羅紗工藝創造出輕盈的蜂巢視覺，亦還原靈感源自米蘭Teatro alla Scala歌劇院的文藝復興風格裝飾之美，其中黃金吊墜並以Raggiera放射圖案配紅色琺瑯，項鍊長度約41公分，可搭配小洋裝或禮服，映襯出新年開春得落落大方。

Buccellati 2026農曆新年推薦了Macri系列手環、手表，以傳統技藝、黃金、絨布般質感，展現華美貴氣。圖／Buccellati提供
Buccellati 2026農曆新年推薦了Macri系列手環、手表，以傳統技藝、黃金、絨布般質感，展現華美貴氣。圖／Buccellati提供
Tulle珠羅紗工藝在Buccellati的Opera系列上，呈現輕盈、豐饒的多重意象。圖／Buccellati提供
Tulle珠羅紗工藝在Buccellati的Opera系列上，呈現輕盈、豐饒的多重意象。圖／Buccellati提供
Buccellati Opera系列Tulle Enamel開放式手鐲，價格店洽。圖／Buccellati提供
Buccellati Opera系列Tulle Enamel開放式手鐲，價格店洽。圖／Buccellati提供
Buccellati Macri黃金鑲鑽女表，價格店洽。圖／Buccellati提供
Buccellati Macri黃金鑲鑽女表，價格店洽。圖／Buccellati提供
Buccellati Opera Tulle紅色琺瑯黃金項鍊，價格店洽。圖／Buccellati提供
Buccellati Opera Tulle紅色琺瑯黃金項鍊，價格店洽。圖／Buccellati提供

馬年 珠寶

延伸閱讀

009816上市一周飆8％…馬年開紅盤 揭秘「不配息再投入」為何賺更多？

「故宮南北院」免費開放！不只元宵節 南院加碼12天「這時」入場免門票 「特色裝置、馬年小提燈」統統有

咖啡買1送1、炸雞免費吃！2026馬年開工「超商.手搖.速食優惠」懶人包 銅板價補元氣、滿額抽10萬黃金

影／馬年不遠百里只為尋「人馬合一」 女騎士跨縣市來嘉深耕馬術

相關新聞

Buccellati銀雕駿馬蓄勢 Macri、Opera經典珠寶 金紅貴氣開運

隨著2026農曆新年伊始，義大利珠寶品牌Buccellati於品牌旗下Bubu系列發表了馬年主題銀雕珠寶，同時推薦多款，...

過年聚會不冷場 十大Switch派對遊戲公開

近期《卡比的馭天飛行者》、《瑪利歐網球 狂熱》等多人遊戲接連登場，搭配經典同樂神作，整理出最適合春節聚會的10款遊戲清單，輕鬆炒熱氣氛不無聊。

收心迎開工！LINE帳號健檢與檔案瘦身這樣做 完整教學一次搞懂

隨著農曆春節假期進入尾聲，上班族們除了調整作息準備「收心」，每日必備的通訊軟體LINE也該進行一番大掃除，趁開工前進行「...

春節美食討吉祥 祈求新年凡事順利

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】新春飲食祈求財富、健康與運氣！在華人文化中，《南華早報》分析農曆新年的傳統飲食及其背後的象徵意義，這些春節菜餚因結合了諧音、形狀、顏色及烹飪方式，承載著未來一年的願景。

攝影師不藏私分享iPhone拍照心法 新年走春靠這3招隨手拍出氛圍大片

新年走春想拍出有年味又有質感的照片？快來跟著經常以iPhone創作神級美圖的攝影師紀映光（@chillinlight）學...

手搖飲「木子樑室」一加盟店公告春節停開發票惹議 總部道歉公布3大改善作為

手搖飲「木子樑室」一家加盟店日前掛出公告，「初一至十五，發票額度已滿，暫停開立發票，敬請見諒」，Threads網友發文質...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。