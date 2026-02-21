過年聚會不冷場 十大Switch派對遊戲公開

過年團圓，餐桌熱鬧之餘，最怕話題突然轉向你的薪水與感情狀況。這時候，一款派對遊戲往往就是「社交救星」；主機一接上，堂表兄弟姊妹抬頭加入戰局，長輩也可能燃起勝負欲，客廳氣氛瞬間升溫。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點Nintendo官網上由任天堂本家推出、支援四人以上同樂的派對型遊戲，並排除額外的線上遠端連線模式，主打實體齊聚一堂的熱鬧體驗，整理出「十大Switch派對遊戲」。從冒險闖關、團隊合作到競速對決與鬥智混戰，各種玩法一次到位，讓春節聚會不只是團圓，更是全家人創造共同爆笑回憶的最佳時刻。

No.10 超級瑪利歐3D世界＋狂怒世界

翻攝官網／Nintendo

如果你想在過年期間一次體驗兩種完全不同的遊玩樂趣，這款作品你絕對要試試看！它將經典的《超級瑪利歐3D世界》與全新模式「狂怒世界」合而為一，讓玩家在「妖精國」與「貓咪國」之間展開冒險。

《超級瑪利歐3D世界》支援最多4人同樂，無論是分享手把、鄰近主機或線上連線，都能與親友一同拯救妖精公主；《狂怒世界》則由瑪利歐與庫巴Jr.組隊，挑戰變得凶殘暴戾的巨大庫巴，「3D世界！！！好玩到爆炸」、「剛剛跟家人玩了幾個小時，四個人玩也一樣很歡樂」。

Switch版本不僅提升了移動速度，更對應陀螺儀操作，流暢度大幅升級，讓冒險變得更簡單好上手。

No.9 Nintendo Switch 運動

翻攝官網／Nintendo

這款作品可說是讓長輩與小孩都能輕鬆參與的體感首選。遊戲收錄了保齡球、網球、排球、羽球、足球、擊劍及高爾夫等運動，完全捨棄了複雜的按鍵操作，玩家只要像真實運動一樣揮動手把就能揮拍、發球或擊球。

網友分享「操作容易上手，不論是否擅長遊戲都能順利上手」、「遊戲擴充空間大，未來有機會增加更多機制或運動項目，延續遊戲壽命週期」、「羽毛球好玩～發球壓著ZR揮可以還發小球」、「我爸不玩電玩都想小試身手，也很有趣，真不錯」。

No.8 超級瑪利歐創作家系列

翻攝官網／Nintendo

如果你家中有不少瑪利歐老粉，這款遊戲能提供近乎無限的耐玩度。除了自己設計地圖，最大樂趣在於挑戰全球工匠製作的創意關卡。支援最多4人同機過關，大家一起解謎或互相陷害；那些意想不到的惡搞陷阱常讓全場陷入慘叫與爆笑。

擁有超過50萬粉絲的YouTuber阿倫，經常在遊戲頻道《AlanGames／阿倫遊戲》分享破關過程，吸引不少網友觀看與討論；也有許多觀眾會在留言區推薦有趣的關卡，邀請他挑戰看看，「我絕不會說想看阿倫玩整人關卡」。

No.7 瑪利歐網球系列

翻攝官網／Nintendo

過年吃太多想動一動？該系列直接把客廳變成小型球場。Switch平台上的《瑪利歐網球 王牌高手》主打消耗計量表發動的慢動作特技，加速、狙擊與特別擊球能瞬間逆轉戰局，甚至打斷對手球拍，戲劇效果十足。

2026年2月12日發售的Switch 2新作《瑪利歐網球 狂熱》，則把攻防細節再升級，新增了滑步、飛身擊球等防守動作，攻擊端也更容易透過左右角度與前後調動牽制對手，可享受更富深度的攻防戰略。

最大亮點是30種具特殊效果的「狂熱球拍」，例如能凍結球場的冰結球拍、製造分身的影子球拍；搭配多達38名角色形成多變戰術；多樣玩法，絕對能讓你揮汗如雨、燃燒脂肪。

No.6 超級瑪利歐兄弟系列

翻攝官網／Nintendo

想體驗經典橫向捲軸闖關，《New 超級瑪利歐兄弟U 豪華版》一次收錄164個關卡，並加入新手友善角色，像是碰到敵人不會受傷的偷天兔，以及能變身成公主、二段跳與緩降能力的奇諾比珂。最多支援4人同樂，但多人闖關時常上演互踩、一起掉下深淵的爆笑慘況。

《超級瑪利歐兄弟 驚奇》則走創意路線，觸碰「驚奇花」後關卡會瞬間變調，水管會移動、角色變身，或是一大群敵人突然出現等不可思議的變化。網路討論聲量中，最吸睛的亮點莫過於全新變身形態「大象瑪利歐」，能活用長鼻子攻擊、力量驚人。

另一波關注則集中在預計於2026年春季推出的Nintendo Switch 2強化版，將追加多人同樂的新區域「鈴鈴公園」。同時，具互動功能的實體周邊「閒聊花花」也預計3月12日發售，成功讓遊戲裡的熱鬧氣氛延伸到現實生活。

No.5 任天堂明星大亂鬥系列

翻攝官網／Nintendo

這款可說是不少老任粉心中的經典神作，最多支援單機8人對戰，場面往往亂到你找不到自己的角色在哪。集結超過80位經典遊戲角色，從瑪利歐、林克到皮卡丘，甚至連外傳角色都有，玩家最愛在論壇鑽研角色的連招，或是爭論誰的角色設定太過強大。

這款格鬥魂滿滿的作品，無論是想證明手速，還是單純享受混戰的爽快感，都能在煙火般的必殺技特效中，把氣氛炒到最高點，網友認為「大亂鬥上下限很高，最低就當派對game玩，最高就是神仙打架」；如果一時抓不到角色手感，有玩家建議「要熟悉角色動作，就先去訓練模式仔細操作吧」。

No.4 卡比的馭天飛行者

翻攝官網／Nintendo

2025年11月20日推出的《卡比的馭天飛行者》為Switch 2專用作品，外表像一般賽車，實際更偏向講究攻防節奏的騎乘動作遊戲。核心在於「飛行者ｘ飛行器」的組合策略，不同角色與載具性能互相影響，讓玩法產生明顯差異。

除了最多6人競速的「馭天飛行」、支援8人俯瞰對戰的「俯視飛行」，最熱門的莫過於支援最多16人連線的「城市競賽」；玩家在限時內於廣闊的場景收集強化道具、爭奪稀有的傳奇飛行器神裝，最後進入隨機項目的體育場展開決戰。這種充滿變數的競技感，正是過年期間客廳裡最解壓的「笑果」來源。

No.3 斯普拉遁系列

翻攝官網／Nintendo

在官方正名為《斯普拉遁》之前，不少玩家更習慣稱它為《漆彈大作戰》，但它玩起來可一點都不殺氣騰騰，反而主打繽紛又潮感十足的「塗地占領」。玩家平時以人類型態噴漆，隨時又能化身魷魚潛入自家墨海中極速潛行；比起單打獨鬥，這裡更強調隊友互相掩護、看著地圖被我方墨汁一點點吞沒的成就感，網友分享「專心塗地製造走位優勢也能幫隊友好殺人。」

除了對戰模式，《斯普拉遁 3》相當受歡迎的打怪合作模式「魚跑鮭」，更是過年揪團的好選擇。4人組隊對抗蜂擁而至的鮭魚，在時限內拚命收穫金鮭魚卵以達成配額，比起單純競爭，更容易把親友之間的革命情感推到最高點。

No.2 瑪利歐派對系列

翻攝官網／Nintendo

過年想重溫大富翁的熱鬧，瑪利歐派對系列就是最強的氣氛擔當。不論是集結經典關卡的《超級巨星》，還是收錄110種迷你遊戲的《空前盛會》；這系列之所以長年不敗，正是因為遊戲設計直覺且好上手，即使是平常不玩遊戲的親友，也能瞬間與大家打成一片。

遊戲主要分為大富翁與小遊戲模式，在棋盤上爾虞我詐才是重頭戲；最精彩的莫過於當某人遙遙領先時，剩下的人常會瞬間達成復仇者聯盟般的默契，集體陷害領先者。想像一下全家人盯著螢幕，看著第一名踏到「庫巴格」而財產歸零，那種「全場歡呼、一人崩潰」的戲劇轉折，就是這系列的魅力所在。

No.1 瑪利歐賽車系列

翻攝官網／Nintendo

若要在過年期間選出一款最能測試友情的遊戲，瑪利歐賽車系列絕對是熱門之選。除了長年熱賣的《瑪利歐賽車8 豪華版》，2025年7月10日隨新主機 Switch 2首發的《瑪利歐賽車世界》更是在春節掀起新一波賽道狂熱。

這系列魅力在於極其「不公平」的道具平衡機制，不論你甩開對手多遠，一顆藍色龜殼就能讓你瞬間從第一名跌落神壇；網友笑稱「瑪車的特色就是一路第一，然後最後被藍龜、紅龜、炸彈、直接炸到末段班」。

新作不只延續這種戲劇化翻盤感，這次更加入「自由行駛」模式，不僅限於賽道，玩家可以自由駕駛探索整個世界。地圖中還隱藏許多P開關，觸發後可進行時限挑戰或尋寶任務。另外，也推出類似大逃殺機制的「生存賽」模式，每通過一個檢查點就淘汰後段名次，節奏層層推進，緊張感瞬間拉滿，網友表示「生存賽通常都很熱鬧」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年2月16日至2026年2月15日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章

2026春節最強檔活動！全台十大人氣IP展覽 時間、地點、亮點一次看

過年寒暄地雷參考！十大靈魂拷問排行榜出爐 催婚竟然不是第一名

2026過年儀式感TOP 10！壓歲錢包多少？馬年穿搭禁忌與走春景點全攻略

老祖宗保佑我！2026十大聚財風水小物 財位水晶、錢母讓你財運馬上爆棚

2026全台9大OUTLET排行揭曉！林口三井 vs. 華泰名品城誰能勇奪冠軍？